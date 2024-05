Prêmio da Quina de São João 2024 pode passar dos R$ 200 milhões

Já pensou em virar milionário de um dia para o outro? O próximo concurso especial das Loterias Caixa vem com o prêmio da Quina de São João na casa dos R$ 200 milhões. Essa é a estimativa de uma das extrações mais esperadas do ano, levando em consideração os últimos valores pagos.

Quando corre a Quina de São João 2024?

A Quina de São João vai correr em junho, data tradicional do sorteio, e as vendas das apostas começam no dia 20 de maio, segunda-feira.

Para concorrer ao maior prêmio da história da Quina de São João 2024, os apostadores devem ir a uma lotérica ou acessar os canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

É preciso escolher no volante de cinco a 15 números manualmente ou selecionar a surpresinha - pelo sistema. Para quem quiser participar do sorteio com cota de bolão, deverá ir até uma lotérica.

Dá para faturar acertando dois, três, quatro ou cinco números. A probabilidade de levar o prêmio de R$ 190 milhões é de uma em mais de 24 milhões.

A aposta simples da Quina de São João 2024, com cinco números, sai por R$ 2,50 e com 15 números, nesse cenário, sai por pouco mais de R$ 6 mil. Os jogos podem ser registrados até uma hora antes do sorteio, às 19h.

Foto: divulgação

Prêmio da Quina de São João ano por ano

As Loterias Caixa já realizou 12 concursos especiais que pagaram grandes prêmios entre 2011 e 2022 no concurso especial Quina de São João.

11 - No ano passado, foram pagos R$ 216 milhões para os acertadores dos números 12-13-45-47-70. Ao todo, 8 pessoas ganharam.

10 - Em 2022 o concurso especial pagou na primeira faixa a bolada de R$ 196 milhões. As dezenas do sorteio foram: 35 – 36 – 49 – 75 – 80

9 - No ano de 2021, o sorteio do resultado da Quina de São João 2021 foi no dia 26 de junho com o concurso especial 5590 e estava estimado em R$ 204 milhões. As dezenas sorteadas foram 25-28-36-60-61.

8 - Já em 2019, a Quina de São João não teve nenhum acertador das cinco dezenas e o prêmio foi repassado para a faixa da quadra que teve 1.577 sortudos. Cada aposta recebeu R$ 97.451,78 dando o total de 153.681.457,06 e esse foi o concurso com mais ganhadores.

7 - Seis jogos registrados com o resultado da Quina de São João de 2018 ganharam a quantia de R$ 20.843.799,43. Ao todo a modalidade pagou R$ 125.062.796,58 na faixa principal.

6 - O terceiro concurso com mais ganhadores foi o da Quina de São João realizado em 2017 que premiou 12 apostas com R$ 11.622.069,29 cada. Somando todos os prêmios a bolada foi de R$ 139.464.831,48.

5 - No ano de 2016 o concurso especial teve oito acertadores do resultado e cada um faturou R$ 17.888.278,89. O total da premiação foi de R$ 143.106.231,12.

4 - A Quina de São João de 2015 pagou na faixa principal a bolada de R$ 129.661.947,99. A quantia foi divida entre nove apostas que foram registradas com as cinco dezenas do resultado e cada uma ganhou R$ 14.406.883,11.

3 - O concurso especial de 2014 pagou na primeira faixa, de cinco acertos, o prêmio total de R$ 104.698.822,2. Sete apostas cravaram os números e ganharam R$ R$ 14.956.974,60.

2 - Em 2013 a Quina de São João fez o maior número de milionários do concurso especial, sendo 15 ganhadores. Cada um recebeu R$ 6.505.080,69, totalizando R$ 97.576.210,35.

Sete apostas ganharam no concurso especial de 2012 o prêmio de R$ 12.712.834,52. Ao todo foi pago a bolada de R$ 88.989.841,64.

1 - O primeiro sorteio da Quina de São João, realizado em 2011, premiou cinco apostas com R$ 13.466.817,74 totalizando R$ 67.334.088,70.

