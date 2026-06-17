Qual o dia do sorteio da Quina de São João de 2026?
Prêmio é de R$ 250 milhões
Já pensou ganhar R$ 250 milhões de um dia para o outro e ter a vida que sempre sonhou? Esse certamente é o desejo dos apostadores da Quina de São João 2026, que realiza o concurso 7051 com uma das maiores premiações do ano.
Quando sai o resultado da Quina de São João
A Quina de São João 6760 vai correr no domingo, dia 28 de junho de 2026, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 11h (horário de Brasília). A bolada estimada pode fazer até 250 milionários, já que a quantia será divida se houver mais de um ganhador.
Para concorrer ao maior prêmio da história da Quina de São João, o apostadores devem ir a uma lotérica ou acessar os canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).
No volante é preciso escolher de cinco a 15 números manualmente ou selecionar a surpresinha – pelo sistema. Para quem quiser participar do sorteio com cota de bolão, deverá ir até uma lotérica.
Dá para faturar acertando dois, três, quatro ou cinco números. A probabilidade de levar o prêmio é de uma em mais de 24 milhões.
A aposta simples, com cinco números, sai por R$ 3 e com 15 números, nesse cenário, sai por pouco mais de R$ 7 mil. Os jogos podem ser registrados até uma hora antes do sorteio, às 19h.
Todos os resultados da Quina de São João
Em 2024, as dezenas sorteadas foram 21, 38, 60, 64 e 70. O prêmio ficou em R$ 229 milhões.
Extração de 2022
Números sorteados: 35, 36, 49, 75, 80.
Prêmio: R$ 200.000.000,00
Extração de 2021
Números sorteados: 25, 28, 36, 60, 61.
Prêmio: R$ 200.000.000,00
Extração de 2020
Números sorteados: 07, 17, 29, 55, 78.
Prêmio: R$ 140.000.000,00
Extração de 2019
Números sorteados: 17, 27, 53, 78, 79.
Prêmio: R$ 140.000.000,00
Extração de 2018
Números sorteados: 03, 29, 33, 53, 69.
Prêmio: R$ 130.000.000,00
Extração de 2017
Números sorteados: 06, 07, 13, 14, 26.
Prêmio: R$ 130.000.000,00
Extração de 2016
Números sorteados: 14, 26, 28, 55, 79.
Prêmio: R$ 140.000.000,00
Extração de 2015
Números sorteados: 01, 15, 22, 23, 47.
Prêmio: R$ 120.000.000,00
Extração de 2014
Números sorteados: 15, 26, 55, 71, 79.
Prêmio: R$ 100.000.000,00
Extração de 2013
Números sorteados: 05, 17, 55, 63, 67.
Prêmio: R$ 90.000.000,00
Extração de 2012
Números sorteados: 02, 04, 27, 36, 51.
Prêmio: R$ 88.000.000,00
Extração de 2011
Números sorteados: 14, 15, 28, 58, 68.
Prêmio: R$ 60.000.000,00