Resultado da Quina 5699: números sorteados hoje, sábado (06/11)

A Caixa divulga o resultado da Quina concurso 5699 de hoje, sábado 6/11/2021, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio está acumulado em R$ 2,5 milhões e para ganhar é necessário acertar as cinco dezenas da noite.

Resultado da Quina 5699

Confira os números sorteados no resultado da Quina de hoje:

Ganhadores do prêmio da Quina

Marcando entre duas e cinco dezenas do resultado da Quina concurso 5699 de sábado vão receber um prêmio de acordo com a faixa. Caso tenha mais um ganhador na faixa principal, as Loterias Caixa divide a bolada igualmente entre as partes.

O que acontece se ninguém ganhar? Bom, se não houver ganhador em qualquer faixa, dessa forma o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

É importante lembrar que todos os premiados têm o prazo de 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Quina 5699, para resgatar a quantia do prêmio.

São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h.

Como apostar na Quina

Os bilhetes da Quina têm 80 dezenas, numeradas de 01 a 80. É possível jogar entre 5 a 15 números. A aposta simples custa R$ 2,00. A maior aposta da Quina, com 15 dezenas, custa R$ 6.006,00.

A Quina tem sorteios diários, de segunda-feira a sábado. Os sorteios acontecem sempre a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Onde são os sorteios da Quina

Os sorteios da Quina acontecem no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). Eles acontecem, também, no Caminhão da Sorte, que percorre várias cidades pelo Brasil.

Devido à pandemia de Covid-19, os sorteios do Caminhão da Sorte não estão acontecendo. Todos os concursos são realizados no Espaço Loterias Caixa.

Como receber o prêmio da Quina 5699?

Para receber os prêmios da Quina é preciso ter em mãos o comprovante da aposta (volante), emitido pela casa lotérica, um documento com foto, RG e CPF.

Prêmios de até R$ 1.903,98 bruto (R$ 1.332,78 líquido) podem ser resgatados diretamente em qualquer agência lotérica. Quem realiza a aposta online, pelo site ou pelo aplicativo das Loterias, também pode transferir o valor dos prêmios para uma conta do MercadoPago.

Valores acima desse limite só podem ser resgatados em agências da Caixa. Para prêmios de R$ 10 mil ou mais, é necessário esperar dois dias para depósito. Quantias menores são pagas na hora.

O prazo para receber o prêmio da Quina é de 90 dias após o sorteio. Caso o ganhador não faça o resgate dos valores, o dinheiro é repassado para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Confira também: últimos resultados da Quina