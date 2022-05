Resultado da Quina 5857: sorteio desta quinta-feira (19/05)

Hoje (19) acontece mais um sorteio da Quina. Com edições de segunda a sábado, os resultados sempre são definidos às 20h e transmitidos no canal do YouTube da Caixa Econômica Federal. Continue lendo para saber o resultado da Quina 5857.

O prêmio da Quina já está acumulado há 10 dias. No dia 9 de maio, o último vencedor garantiu a quantia de R$ 700.ooo,00. Já o prêmio desta quinta, para quem conseguir fazer os 5 acertos, é de R$ 14 milhões.

Descubra o resultado da Quina 5857

Veja os números sorteados no resultado da Quina 5857 e confira se você garantiu algum prêmio no certame de hoje: em breve.

Último sorteio da Quina

Como citado anteriormente, ninguém ganha a faixa principal de premiação da Quina desde o dia 9 deste mês. Porém, as outras faixas da premiação continuam contemplando ganhadores.

Ontem, dia 18 de maio, 78 apostas cravaram 4 acertos e cada jogador ganhou R$ R$ 7.456,35. Na faixa de 3 acertos foram 6.937 apostas corretas, onde cada pessoa faturou a quantia de R$ 79,84. Por último, com apenas 2 acertos, 178.809 apostadores ganharam a quantia de R$ 3,09.

Probabilidade de ganhar na Quina

Quanto mais dezenas o jogador preenche em sua cartela de aposta, maiores as chances de ganhar. Com um jogo simples de 5 dezenas, a pessoa tem 1 chance em 24.040.016.

Caso opte por marcar 6 números, a probabilidade de êxito na Quina é de 1 em 4.006.669. Já aqueles que desejam marcar 7 números, devem contar com a sorte de 1 chance em 1.144.763 .

Apostas com 15 números no bilhete veem as chances ficarem menos remotas, sendo de 1 em 8.005. Porém, o preço do bilhete sobe bastante, chegando a R$ 6.006,00.

A Caixa Econômica Federal transmite, ao vivo, todos os resultados de seus concursos. As exibições acontecem de segunda a sábado, às 20h. Você pode acompanhar no canal do YouTube e no Facebook da Caixa.

Os sorteios são realizados sempre no Espaço da Sorte, situado em São Paulo. Confira abaixo a transmissão de hoje:

Se você deseja acompanhar os demais resultados das Loterias Federais, aproveite para acessar a nossa aba com todos os sorteios da Caixa.