Resultado da Quina 5875 acumulada: sorteio de hoje, quarta-feira (08/06)

Faça sua torcida que hoje tem sorteio do concurso de quinta-feira da Quina será realizado a partir das 20h. O bilhete que tiver as cinco dezenas do resultado da Quina 5875 pode ser premiado com a quantia estimada em R$ 9,5 milhões.

Resultado da Quina 5875

Os números sorteados pela Caixa no resultado da Quina 5875 foram:

Como ganhar na Quina

Para ganhar algum prêmio é preciso acertar duas, três, quatro ou cinco dezenas do resultado da Quina concurso 5875. O prêmio principal sai para a faixa principal, mas se houver mais de um ganhador a Caixa divide o valor igualmente entre as partes.

Nenhuma faixa da modalidade paga uma quantia fixa para os ganhadores, pois a Caixa distribui uma parte do valor arrecado no sorteio para todas as faixas. Caso não tenha acertador do resultado da Quina 5870 de hoje em qualquer faixa, o prêmio acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação.

Os sortudos podem receber qualquer valor em agências da Caixa, mas se a quantia for de até R$ 1.903,98 também possível retirar em casas lotéricas. Os ganhadores dos prêmios de apostas online tem uma terceira opção que é fazer a transferência do dinheiro para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para conseguir receber as quantias é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 5875 de hoje. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

