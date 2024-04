Resultado da Quina 6412 de hoje (10/04/24); prêmio é de R$ 20 milhões

Às 20h00 de hoje, quarta-feira (10), as Loterias Caixa vai sortear o resultado Quina 6412 por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais. O prêmio estimado é de R$ 20 milhões e pode sair para o apostador que cravar as cinco dezenas do concurso. Confira os números: 01-11-22-36-59

Acompanhe todos os sorteio do resultado da Quina

Resultado da Quina 6412

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina 6412. As dezenas podem ser conferidas em tempo real a partir das 20h.

01-11-22-36-59

Como receber o prêmio?

O apostador que acertar o resultado da Quina 6412 vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 2,2 mil. Contudo, se a bolada for maior, o valor só pode ser resgatado nas agências da Caixa. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Resultados anteriores da Quina

Resultado do Concurso 6411 (de 09/04/2024)

23

42

48

57

60

Resultado do Concurso 6410 (de 08/04/2024)

14

51

52

55

70

Resultado do Concurso 6409 (de 06/04/2024)

24

25

35

44

73

Resultado do Concurso 6408 (de 05/04/2024)

18

51

52

75

78

Resultado do Concurso 6407 (de 04/04/2024)

04

07

15

67

70

Resultado do Concurso 6406 (de 03/04/2024)

20

26

29

31

40

Resultado do Concurso 6405 (de 02/04/2024)

39

57

60

67

74

Resultado do Concurso 6404 (de 01/04/2024)

25

47

52

69

76

Resultado do Concurso 6403 (de 30/03/2024)

17

43

53

55

68

Resultado do Concurso 6402 (de 28/03/2024)

03

49

66

67

70

Resultado do Concurso 6401 (de 27/03/2024)

01

05

09

24

32

Você também vai gostar de ler: Ganhadores da loteria que ficaram famosos pela extravagância