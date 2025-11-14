Quina

Resultado da Quina 6879 e os ganhadores do sorteio de sexta

Premiação é de R$ 1,4 milhão

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 6879 de hoje DCI

O resultado da Quina 6879 sai nesta sexta, 14 de novembro de 2025. O sorteio começa às 20h (horário de Brasília) e quem acertar as cinco dezenas pode levar a bolada de R$ 1,4 milhão.

Resultado da Quina 6879 de hoje

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 6879 são: 04-25-32-43-71

Ganhadores da loteria

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Resultado da Quina 6878 e os ganhadores do sorteio de quinta

Resultado da Quina 6877 e os ganhadores do sorteio de quarta

Resultado da Quina 6876 e os ganhadores do sorteio de terça

Resultado da Quina 6875 e os ganhadores do sorteio de segunda

Resultado da Quina 6873 e os ganhadores do sorteio de sexta

Resultado da Quina 6872 e os ganhadores do sorteio de quinta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes