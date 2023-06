Resultado da Quina de São João do ano passado fez 11 ganhadores

Falta pouco para o grande sorteio da Quina de São João 2023 que será no sábado, dia 24 de junho. As apostas continuam abertas e para aqueles que pensam em uma estratégia para apostar, veja os números sorteados na edição do ano passado.

Qual foi o resultado da Quina de São João do ano passado?

O sorteio da Quina de São João do ano passado sorteou as dezenas 36 – 75 – 80 – 49 – 35, em extração realizada por volta das 20h do dia 25 de junho.

O prêmio foi de R$ 195.945.492,96 e um total de 11 apostas acertaram os cinco números sorteados e levaram, cada uma, R$ 17.813.226,42.

O que é a Quina de São João 2023?

Quina de São João 2023 é a edição especial da modalidade das loterias da Caixa, que é sorteada em junho em homenagem ao santo. Assim como acontece com a Mega da Virada, esse concurso tem um valor mais alto e não acumula.

Durante o ano, 15% do valor destinado para a premiação dos concursos regulares são acumulados para o sorteio especial. O prêmio deste ano está estimado em R$ 200 milhões.

As regras da Quina de São João 2022 são parecidas com os demais concursos da Caixa, o que muda é que o prêmio não acumula. Isso significa que se ninguém acertar os cinco números, a quantia será distribuída para os acertadores da segunda faixa. Se ninguém também conseguir adivinhar quatro dezenas, o valor para a terceira faixa e assim por diante.

Probabilidade de ganhar na Quina

A probabilidade de acertar o resultado é de uma em mais de 24 milhões. Mas se a aposta tiver mais números, a chance de ganhar aumenta:

5 números - a chance é de uma em 24.040.016;

6 números - a chance é de uma em 4.006.669;

7 números - a chance é de uma em 1.144.763;

8 números - a chance é de uma em 429.286;

9 números - a chance é de uma em 190.794;

10 números - a chance é de uma em 95.396;

11 números - a chance é de uma em 52.035;

12 números - a chance é de uma em 30.354;

13 números - a chance é de uma em 18.679;

14 números - a chance é de uma em 12.008;

15 números - a chance é de uma em 8.005.

Como apostar na Quina de São João 2023?

Para apostar na Quina de São João 2023 será necessário ir até uma lotérica ou acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor mínimo da compra online é de R$ 30. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia 24/6.

É preciso marcar de cinco a 15 números no volante o preço começa em R$ 2,50. Dá para escolher as dezenas manualmente ou por meio da Surpresinha - seleção aleatória do sistema.

Outra opção para aumentar a chance de ganhar o prêmio da Quina de São João 2022 é participar de um bolão. O apostador pode criar um, que deverá ter no mínimo duas cotas e no máximo 50.

Além disso, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas com possibilidade de cobrança de uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Contudo, esse tipo de aposta só para fazer fisicamente nas lotéricas. Ou seja, não é possível realizar bolão nos canais eletrônicos.