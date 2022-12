Resultado da Quina de segunda-feira, concurso 6028 de hoje (19/12/22)

Os números do resultado da Quina concurso 6028 desta segunda-feira, 19 de dezembro, serão sorteados a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para a aposta que adivinhar as cinco dezenas está acumulado em R$ R$ 10 milhões.

Resultado da Quina de segunda-feira

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram: 13 19 42 58 64

Qual é o prêmio da Quina de hoje?

O prêmio da Quina desta segunda pode chegar a R$ 10 milhões. As dezenas do resultado da Quina serão reveladas a partir das 20h (horário de Brasília).

A aposta simples sai por R$ 2 e pode chegar a R$ 6.006,00 se tiver 15 números. A comercialização dos jogos é feita em casa lotéricas e nos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo e site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para apostar sem precisar sair de casa, é preciso ter mais de 18 anos e realizar um cadastro no app ou site das Loterias Caixa. Durante o processo de inscrição, que é realizado uma única vez, o apostador deverá informar o CPF e criar uma senha de seis algarismos que também será utilizada em outros apostas no futuro.

Como ganhar o prêmio da loteria

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 6028. Se mais de uma aposta acertar os cinco números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores.Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver ganhador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado.

De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.Já os prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para conseguir receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 6028.