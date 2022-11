Resultado Quina 5999 de hoje (14/11/22); prêmio de R$ 3,3 milhões

Hoje, 3 de novembro, as Loterias Caixa sorteiam o resultado Quina 5999 em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 3,3 milhões e pode sair para o apostador que cravar as cinco dezenas do concurso. Também é possível acompanhar o sorteio no youtube, a partir das 20 horas.

Continue acompanhando no DCI para sabe de onde são os ganhadores ou se acumulou mais uma vez.

Resultado Quina 5999: 24 30 33 60 69

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina 5999.

O apostador que acertar o resultado Quina 5999 vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78. Contudo, se a bolada for maior, o valor só pode ser resgatado nas agências da Caixa. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Quais são os dias dos jogos da Quina?

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina, o sorteio está previsto para quarta (16/11/22). Os jogos da Quina correm de segunda-feira a sábado, exceto feriados.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, nas lotéricas ou canais eletrônicos: aplicativo ou site Loterias Caixa.O jogo custa de R$ 2 (seis números) e vai até cerca de R$ 6 mil (15 números).

Resultados anteriores da loteria

Resultado da Quina concurso 5998, dia 12/11/2022, sábado: 09 12 39 66 71

Resultado da Quina concurso 5997, dia 11/11/2022, sexta: 06 08 13 34 50

Resultado da Quina concurso 5996, dia 10/11/2022, quinta: 26 28 33 63 71

Resultado da Quina concurso 5995, dia 09/11/2022, quarta: 03 19 33 58 80

Resultado da Quina concurso 5994, dia 08/11/2022, terça: 01 08 32 58 63

Resultado da Quina concurso 5993, dia07/11/2022, segunda: 15 23 41 47 67