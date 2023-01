Resultado da Quina 6040 de hoje (02/01/23); prêmio de R$ 700 mil

Hoje, 2 de janeiro de 2023, as Loterias Caixa sorteiam o resultado Quina 6040 em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 700 mil e pode sair para o apostador que cravar as cinco dezenas do concurso. Também é possível acompanhar o sorteio no youtube, a partir das 20 horas.

Resultado Quina concurso 6040

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina 6040.

O apostador que acertar o resultado Quina 6040 vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78. Contudo, se a bolada for maior, o valor só pode ser resgatado nas agências da Caixa. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Quais são os dias dos jogos da Quina?

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina, o sorteio está previsto para terça (03/01/23). Os jogos da Quina correm de segunda-feira a sábado, exceto feriados.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, nas lotéricas ou canais eletrônicos: aplicativo ou site Loterias Caixa.O jogo custa de R$ 2 (seis números) e vai até cerca de R$ 6 mil (15 números).

Resultados anteriores da loteria

Resultado da Quina concurso 6031: 42 55 69 73 78

Resultado da Quina concurso 6030: 12 29 34 55 78

Resultado da Quina Concurso 6029: 05 07 23 75 79

Resultado da Quina concurso 6028: 13 19 42 58 64

Resultado da Quina concurso 6027: 28 30 56 70 75

Resultado da Quina concurso 6026: 11 16 58 68 77

Resultado da Quina concurso 6025: 16 35 48 52 66