Loterias

Resultado da Lotomania 2956: confira as dezenas desta quarta

Premiação da Lotomania está acumulada

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotomania 2956 hoje DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

SÃO PAULO — A Lotomania pode pagar um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões no concurso 2956, que será realizado nesta quarta-feira (29). O sorteio ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na capital paulista, com transmissão ao vivo e divulgação oficial dos números informados pelas Loterias Caixa. Para arrematar a bolada principal, o apostador precisa acertar as 20 dezenas sorteadas.

Resultado da Lotomania 2956 hoje

Confira o resultado da Lotomania 2956: 08 – 18 – 22 – 23 – 30 – 31 – 32 – 42 – 43 – 49 – 59 – 63 – 64 – 66 – 69 – 75 – 78 – 80 – 84 – 89

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Timemania 2421

Resultado da Timemania 2421 hoje: números do sorteio de terça

Resultado da Lotomania 2955 hoje

Resultado da Lotomania 2955: confira as dezenas desta segunda

Resultado da Lotomania 2954 hoje

Resultado da Lotomania 2954: confira as dezenas desta sexta

Resultado da Lotomania 2953 hoje

Resultado da Lotomania 2953: veja as dezenas desta quarta (22/7)

Timemania 2418 e Dia de Sorte 1251

Timemania 2418 e Dia de Sorte 1251: resultado de terça

Resultado da Lotomania 2952 hoje

Resultado da Lotomania 2952: veja as dezenas desta segunda (20/7)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes