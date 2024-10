Resultado da Tele Sena de 33º aniversário: 3º sorteio e ganhadores (27/10)

Veja os números e ganhadores do sorteio especial deste domingo

Neste domingo, dia 27 de outubro, terá o sorteio do terceiro resultado da Tele Sena de 33º aniversário. A extração dos números trará os quadros Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Confira o resultado da Tele Sena de 33º aniversário

Confira os números do sorteio do quadro Mais e Menos Pontos de hoje:

1º SORTEIO - 13/10/2024: 03 - 06 - 26 - 37 - 45

2º SORTEIO - 20/10/2024: 16 - 17 - 33 - 49 - 52

3º SORTEIO - 27/10/2024: não sorteado.

4º SORTEIO - 03/11/2024: não sorteado.

5º SORTEIO - 10/11/2024: não sorteado.

6º SORTEIO - 17/11/2024: não sorteado.

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os cinco sorteios da campanha, veiculados aos domingos no SBT.

Premiação da Tele Sena de aniversário

Os participantes podem ganhar até R$ 1 milhão em prêmios com o "Mais Pontos". Há valores que chegam nos 300 mil no "Ganhe já". Tem bolada de R$ 500 mil no "Pela Boa" e "Menos Pontos".

A promoção Comercial Painel do “X” premia com Casa, viagem, moto, R$ 10 mil em barras de ouro, smartphone e smart TV.

O sorteio da Tele Sena de 33º aniversário começa às 20h (horário de Brasília) e é realizado por Patrícia Abravanel.

Como receber o prêmio?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação. Aprenda com o vídeo abaixo a fazer o resgate dos prêmios.