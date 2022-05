Resultado da Tele Sena de Dia das Mães 2022: 2º sorteio hoje

Confira os números do primeiro sorteio do quadro Mais e Menos Pontos de hoje:

O segundo sorteio do resultado da Tele Sena de Dia das Mães 2022 será realizado pelo SBT neste domingo, primeiro de maio, a partir das 19h45 (horário de Brasília). Os números serão dos quadros Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Resultado da Tele Sena de Dia das Mães 2022 de Mais e menos pontos

Confira os números do sexto sorteio do quadro Mais e Menos Pontos de hoje:

1º SORTEIO

03-08-16-38-44

2º SORTEIO

SORTEIO NÃO REALIZADO

3º SORTEIO

08/05/2022

SORTEIO NÃO REALIZADO

4º SORTEIO

15/05/2022

SORTEIO NÃO REALIZADO

5º SORTEIO

22/05/2022

SORTEIO NÃO REALIZADO

Mais pontos: É um quadro com 25 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os cinco sorteios da campanha, veiculados aos domingos no SBT.

O quadro de “Mais Pontos e Menos Pontos” tem R$ 1 Milhão em prêmios. E, de segunda a segunda, a promoção “Sua Região Tá ON” vai dar prêmios de *R$ 2.500,00 (incluir que serão pagos em certificado de barras de ouro) para todas as regiões do Brasil! Serão 170 ganhadores divididos pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste só nessa promoção! Aproveite para comprar a Tele Sena digital direto pelo app de qualquer lugar e a hora que você quiser.

A Tele Sena de Mães chega para realizar os sonhos de famílias inteiras do Brasil! São milhões de reais em prêmios esperando por você. Serão mais de 30 mil ganhadores só no “Ganhe Já”, com a mensagem “Super Mãe”, ganhou o grande prêmio de R$ 240 mil na hora! E já imaginou ganhar 2 casas, uma pra você e outra pra sua mãe?

Acompanhe os sorteios no Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=7HDC96dFlac

Resultado da Tele Sena completa semanal

Nesta edição de Dia das Mães, a “Tele Sena Completa” continua sendo semanal e aos domingos serão sorteadas duas casas de R$ 300 mil cada!

1º SORTEIO – 24/04/2022

51-52-53-54-55-60-61-62-63-64-65-68-69-70-71-73-74-76-77-79-80-82-86

2º SORTEIO – 01/05/2022

SORTEIO NÃO REALIZADO

3º SORTEIO – 08/05/2022

SORTEIO NÃO REALIZADO

4º SORTEIO – 15/05/2022

SORTEIO NÃO REALIZADO

5º SORTEIO – 22/05/2022

SORTEIO NÃO REALIZADO

Como receber o prêmio?

Acertando o resultado da Tele Sena de Páscoa 2022 em alguma promoção, o apostador deverá entrar em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.

Aprenda com o vídeo abaixo a fazer o resgate dos prêmios.