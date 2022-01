Tele Sena de Ano Novo 2022: prêmios chegam a R$ 7 milhões

O título de capitalização mais famoso do Brasil já começou o ano com uma nova edição que vai pagar mais de R$ 7 milhões em prêmios. A Tele Sena de Ano Novo 2022 já está sendo comercializada e tem novidades.

Além disso, ao cadastrar a cartela no site da Tele Sena (www.telesena.com.br) os apostadores ganham um cupom para participar da promoção “5 mil, Brasil!”. De segunda a sexta-feira, até o dia 06 de fevereiro, R$ 5 mil serão sorteados para cada uma das cinco regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

A edição de Ano Novo ainda vai distribuir prêmios no Ganhe Já, quadro Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa.

Prêmios do Ganha Já da Tele Sena de Ano Novo 2022

Cerca de 32,7 mil cartelas serão premiadas no Ganhe Já. Nesta edição estão disponíveis sete películas para raspar, sendo uma Chance Extra, e é preciso encontrar três imagens iguais.

Ao todo, esta promoção tem 13 tipos de prêmios, entre eles uma Moto elétrica, um carro e uma casa. Confira quais são as demais premiações:

24 mil prêmios de R$ 15;

5,6 mil prêmios de R$ 30;

2,5 mil prêmios de R$ 50;

150 prêmios de R$ 500;

50 prêmios de R$ 1 mil;

15 prêmios de R$ 5 mil;

5 prêmios de R$ 10 mil;

2 prêmios de R$ 15 mil;

1 prêmio de R$ 30 mil;

400 coleções de Porquinhos 30 Anos.

Quadro Mais e Menos Pontos

No quadro de Mais e Menos Pontos da Tele Sena de Ano Novo 2022 não houve mudança de regras. Serão realizados seis sorteios, um em cada domingo com transmissão ao vivo no canal do SBT.

A cartela que tiver mais pontos vai ganhar o prêmio de R$ 700 mil e a que tiver menos pontos pode faturar R$ 500 mil. Se tiver mais de um título premiado nas categorias, o valor será distribuído igualmente entre as partes.

Veja as datas de sorteios da Tele Sena de Ano Novo 2022:

1º sorteio – 2 de janeiro de 2022: 11 14 18 33 46

2º sorteio – 09/01/22

3º sorteio – 16/01/22

4º sorteio – 23/01/22

5º sorteio – 30/01/22

6º sorteio – 06/02/22

Como funciona o quadro Tele Sena Completa?

O quadro da Tele Sena Completa de Ano Novo 2022 segue com sorteios semanais e terá mais um prêmio, totalizando três por domingo: uma casa, um carro e um salário extra mensal de R$ 5 mil por um ano.

Para ganhar, os donos dos títulos de capitalização precisam ter a sorte de marcar todas as dezenas dos quadros. Os sorteios ocorrem nos mesmos dias do quadro Mais e Menos Pontos.

O apostador que for contemplado com um dos prêmios da Tele Sena de Ano Novo 2022 deverá entrar em contato pelo telefone 0800 7010319. Para conseguir receber a quantia, além da Tele Sena, deverá ter em mãos: RG, CPF e comprovante de endereço.