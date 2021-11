Tele Sena de Natal 2021: saiba como será a última edição do ano

A Tele Sena de Natal 2021 foi lançada e a última edição do ano promete pagar cerca de R$ 7 milhões ao todo em prêmios para os sortudos da vez. Os sorteios da nova cartela já começam neste domingo, 21 de novembro, e vão até o final de dezembro.

Como novidade, o Ganhe Já vai funcionar de uma maneira um pouco diferente das demais edições. Para ganhar algum prêmio nesta promoção, será necessário encontrar três imagens iguais de valores ou figuras.

Além da raspadinha, a Tele Sena de Natal 2021 ainda conta com a premiação no quadro Mais e Menos Pontos e Tele Sena Completa. Para adquirir uma cartela física, basta ir a uma casa lotérica ou agência dos Correios e pagar R$ 15.

Outra opção, mas para comprar o título de capitalização digital, é acessar o site www.telesena.com.br ou um dos aplicativos: Picpay, Celcoin e RecargaPay.

Ganha Já da Tele Sena de Natal 2021

Nesta promoção serão pagos, ao todo, mais de 64,7 mil prêmios divididos em valores, automóveis e casa. Para conseguir faturar na raspadinha é preciso achar três imagens de valores iguais ou três figuras iguais.

Confira quais são os prêmios e o valor de cada um:

53 mil prêmios de R$ 15;

7 mil prêmios de R$ 30;

2,5 mil prêmios de R$ 50;

2 mil prêmios de R$ 100;

120 prêmios de R$ 500;

70 prêmios de R$ 1 mil;

12 prêmios de R$ 5 mil;

5 prêmios de R$ 10 mil;

2 prêmios de R$ 15 mil;

1 prêmio de R$ 50 mil;

Uma moto elétrica de R$ 20 mil;

Um carro de R$ 100 mil;

Uma casa de R$ 300 mil.

Como vai funcionar o Quadro Mais e Menos Pontos?

O quadro Mais e Menos Pontos da Tele Sena de Natal 2021 segue as mesmas regras das edições anteriores. Após a realização de todos os sorteios, quem marcar a maior quantidade de números ganha no Mais Pontos e os que fizerem menos acertos faturam no Menos Pontos.

Caso tenha mais de um ganhador nas categorias, o valor será dividido igualmente entre as partes. O prêmio do Mais Pontos é de R$ 1 milhão e o do Menos Pontos de R$ 800 mil.

Os sorteios da Tele Sena de Natal 2021 ocorrem nos dias:

1º sorteio – 21/11/21

2º sorteio – 28/11/21

3º sorteio – 05/12/21

4º sorteio – 12/12/21

5º sorteio – 19/12/21

6º sorteio – 26/12/21

Tele Sena Completa de Natal 2021

A Tele Sena Completa de Natal 2021 continua com sorteios semanais e com os mesmos prêmio da edição anterior: uma casa (de R$ 300 mil) e um BMW (de R$ 270 mil). A cada domingo, um imóvel e um automóvel será entregue para a cartela que marcar primeiro as 20 dezenas.

Os sorteios da Tele Sena Completa serão realizados nos mesmos dias que os sorteios do quadro Mais e Menos Pontos.

