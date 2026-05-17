Tele Sena: confira o resultado do 4º sorteio de Dia das Mães

Neste domingo, 17, acontece o segundo sorteio da Tele Sena de Dia das Mães de 2026

A Tele Sena de Dia das Mães realizou neste domingo (17) o quarto sorteio da edição especial de 2026. O prêmio milionário movimenta apostadores de todo o Brasil, que aguardam o resultado divulgado ao vivo no SBT. Confira os números sorteados hoje e veja se você foi um dos ganhadores.

Resultado da Tele Sena de Dia das Mães 2026

1º sorteio 26/04/2026: 11-22-29-41-44

2º sorteio 03/05/2026: 17-32-34-51-53-55

3º sorteio 10/05/2026: 03-08-09-12-27-50

4º sorteio 17/05/2026: 07-16-19-20-43-48

5º sorteio 24/05/2026: previsto

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Como é a Tele Sena de Dia das Mães 2026

A campanha da Tele Sena de Mães 2026, estrelada por Patricia Abravanel, distribuirá um total superior a R$ 9 milhões em prêmios. Disponível a partir de 19 de abril, a edição traz o mote “Sempre cabe + prêmios” e permite que os compradores participem também da promoção comercial Painel do “X”, com sorteios realizados durante todo o ano na programação do SBT.

O grande destaque desta edição são as quatro formas diferentes de conquistar R$ 1 milhão. Esse valor pode ser alcançado através dos tradicionais quadros de “Mais Pontos” (onde os números são sorteados até que se complete 30 pontos) e “Menos Pontos”, além da modalidade instantânea “Ganhe Já” e do exclusivo “Número do Milhão”. Vale lembrar que, nas modalidades de pontuação, caso haja mais de um ganhador, o prêmio é rateado entre as partes.

Além das premiações milionárias, a Tele Sena oferece oportunidades semanais através do Número da Sorte, que entregará 500 prêmios de R$ 1.250,00 a cada domingo. Ao longo das seis semanas de campanha, serão 3.000 contemplados nessa categoria. Já no Ganhe Já, o consumidor encontra nove campos de raspadinha e ganha ao encontrar três valores iguais. Todos os resultados são divulgados oficialmente pelo SBT e pelo site da Tele Sena.

Como receber o prêmio?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.