Aposta simples feita em Avanhandava, no interior de São Paulo, acertou as sete dezenas

Timemania desencanta após 64 sorteios e paga milhões em SP; hoje tem novo sorteio

Timemania desencanta após 64 sorteios e paga milhões em SP; hoje tem novo sorteio

A espera acabou para quem acompanhava a sequência de acumulações da Timemania. Depois de 64 sorteios sem ganhador na faixa principal, o concurso 2401 finalmente teve uma aposta vencedora e transformou um jogo simples feito no interior de São Paulo em um prêmio de mais de R$ 34 milhões.

O bilhete premiado foi registrado em Avanhandava/SP, na Lotérica Vitória. Segundo o rateio do concurso, a aposta foi feita em canal físico, com 10 números, sem Teimosinha, no modelo simples e com apenas uma cota. O prêmio para os 7 acertos foi de R$ 34.187.113,80.

As dezenas sorteadas na Timemania 2401 foram: 01 – 08 – 10 – 38 – 40 – 50 – 63 | Sampaio Corrêa/MA.

Onde saiu o prêmio da Timemania 2401?

O prêmio milionário da Timemania saiu para uma aposta feita em Avanhandava, cidade do interior de São Paulo. O jogo foi registrado na Lotérica Vitória, razão social Lotérica Vitória Avanhandava Ltda.

Confira os dados do bilhete vencedor:

Cidade Lotérica Faixa Tipo de aposta Canal Prêmio Avanhandava/SP Lotérica Vitória 7 acertos Simples Físico R$ 34.187.113,80

O detalhe que chama atenção é que o ganhador não precisou recorrer a bolão nem a aposta com dezenas extras. A aposta vencedora foi simples, com os 10 números mínimos exigidos pela modalidade.

O grande gancho do resultado é o fim de uma longa sequência sem vencedor. A Timemania estava acumulada havia 64 sorteios, o que explica o salto do prêmio para a casa dos R$ 34 milhões.

A modalidade costuma chamar menos atenção do que Mega-Sena e Lotofácil, mas tem uma das probabilidades mais difíceis entre as loterias da Caixa. Na aposta simples, a chance de acertar os sete números é de 1 em 26.472.637, segundo as regras da modalidade.

Isso ajuda a explicar por que a Timemania pode passar longos períodos acumulada. No concurso 2401, porém, a sequência chegou ao fim e uma única aposta ficou com todo o prêmio principal.

Quando é o próximo sorteio da Timemania?

Depois de pagar o prêmio milionário, a Timemania volta ao patamar inicial. O próximo sorteio será o concurso 2402, marcado para quinta-feira, 11 de junho, às 21h, com prêmio estimado em R$ 300 mil.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, para maiores de 18 anos.

Na Timemania, o apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis no volante e também marca um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um clube.

Ganha prêmio quem acerta de 3 a 7 dezenas ou quem acerta o Time do Coração. A aposta simples custa R$ 3,50. A Caixa realiza sorteios da Timemania às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 21h, no horário de Brasília.

O ganhador da Timemania tem até 90 dias corridos para retirar o prêmio. Para valores altos, o pagamento deve ser solicitado em uma agência da Caixa, com apresentação do bilhete premiado original e documento oficial com CPF.

Caso o prêmio não seja retirado dentro do prazo, o valor é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies, conforme as regras das Loterias Caixa.