Bolsonaro vai passar Dia dos Pais sem os filhos?

Jair Bolsonaro (PL) vai passar o Dia dos Pais, no próximo domingo (10), em prisão domiciliar e com tornozeleira, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o ex-presidente deve comemorar a data em isolamento parcial, acompanhado apenas da esposa e filhas que vivem sob o mesmo teto. Qualquer outro contato, inclusive com filhos, dependerá da autorização do STF.

Dia dos Pais do Bolsonaro em prisão domiciliar

A decisão de Moraes restringe inclusive as visitas familiares. Bolsonaro só poderá receber seus advogados ou pessoas previamente autorizadas pelo STF. A exceção são os familiares que residem com ele, como é o caso da ex-primeira-dama Michelle, da filha do casal, Laura, e de Letícia, filha do primeiro casamento de Michelle, com quem Bolsonaro mantém convivência domiciliar.

Já os filhos Flávio, Carlos e Renan, que não moram com o pai, precisarão de autorização expressa da Suprema Corte para visitá-lo. Eduardo, que está atualmente nos Estados Unidos, também não poderá visitá-lo sem o mesmo procedimento.

Restrições

Além da tornozeleira eletrônica, a nova ordem judicial impôs diversas limitações ao ex-presidente:

– Está proibido de usar redes sociais ou se comunicar com o público por meio de terceiros;

– Não pode utilizar celular ou qualquer dispositivo conectado à internet;

– Só pode receber visitas de seus advogados ou de pessoas autorizadas pelo STF;

– Está proibido de participar de eventos públicos ou políticos, mesmo que remotamente;

– Teve seus celulares apreendidos pela Polícia Federal.