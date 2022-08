A Fazenda 2022: participantes que já morreram

A Fazenda 2022 entra no ar a partir de setembro, e ao longo de sua história já contou com dezenas de celebridades que competiram pelo prêmio milionário. Infelizmente, uma das ex-peoas do reality rural da Record já nos deixou nos últimos anos. Relembre quem foi a participante que já faleceu e deixou saudades.

Heloísa Faissol, A Fazenda 7, está entre os participantes que já morreram

Heloísa Faissol foi a única participante de A Fazenda que faleceu. A ex-peoa nos deixou em fevereiro de 2017, aos 46 anos. De acordo com informações divulgadas pelo Jornal Extra em fevereiro de 2017, Faissol foi encontrada morta no apartamento em que morava no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Faissol participou de A Fazenda 7, exibida entre setembro e dezembro de 2014. A funkeira chegou a ir para a final do programa ao lado do cantor DH Silveira e da modelo Babi Rossi, mas o prêmio ficou com o ex-vocalista da banda Cine.

A socialite ficou famosa quando começou a cantar funk e organizar festas no Morro da Babilônia, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em homenagem à Tati Quebra Barraco, ela adotou o nome artístico de ‘Helô Quebra Mansão’, e ficou conhecida com a música ‘Dou Pra Cachorro’. Outras faixas lançadas pela cantora foram ‘Funk da Galinha’, ‘Falem Bem ou Falem Mal’ e ‘Mauricinho’.

A famosa era filha do prestigiado dentista Olympio Faissol e irmã da jornalista Claudia Faissol, que foi casada com o cantor João Gilberto. Heloísa deixou um filho, José Arthur, fruto de relacionamento com o dentista Renê Gardes. Hoje, o rapaz já está com 25 anos.

Quando começa A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 começa em 13 de setembro, terça-feira, na Record. O programa se mantém na mesma faixa de horário dos anos anteriores, às 22h30, horário de Brasília.

A lista oficial de participantes ainda não foi divulgada pela emissora, porém Deolane Bezerra, Natália Deodato, Felipe Prior, Pétala Barreiros, Thomaz Costa, Léo Picon e Deborah Albuquerque são alguns dos nomes que circulam na web como possíveis peões deste ano.

O que se sabe até agora é que o pré-confinamento dos peões começa em 1º de setembro, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles. A partir do dia 28 de agosto, eles passam por exames psicológicos e laboratoriais que confirmam ou não se estão aptos a participarem do reality.

Os famosos ficam confinados em um hotel em São Paulo até a data de estreia do programa, quando são levados para Itapecerica da Serra, onde está localizada a sede do reality. O programa tem duração de três meses – o vencedor escolhido pelo público leva a bolada de R$1,5 milhão. Também é possível acumular prêmios em dinheiro ao longo das dinâmicas realizadas na atração.

Adriane Galisteu segue no comando da atração pelo segundo ano consecutivo após ser muito elogiada pelo público no ano passado.

Quem já ganhou o prêmio de A Fazenda?

Já foram 14 celebridades que venceram A Fazenda. São eles, por ordem: Dado Dolabella (A Fazenda 1), Karina Bacchi, Daniel Bueno, Joana Machado, Viviane Araújo, Bárbara Evans, DH Silveira, Douglas Sampaio, Flávia Viana, Rafael Ilha e Lucas Viana.

Os últimos vencedores e dois dos maiores destaques do programa foram Jojo Toddynho, em 2020, e Rico Melquiades, em 2021.

A funkeira já entrou no reality como a grande favorita ao prêmio e conseguiu manter a torcida do público até o final. Com um rixa declarada com o cantor Biel, a carioca derrotou o rival na final do programa com 52,54% dos votos e levou o prêmio para casa. O cantor ficou em segundo lugar, com 36,10%. Stéfani Bays e Lipe Ribeiro somaram apenas 11,36% e 4,87% respectivamente.

Em 2021, Rico cativou o público com seu bordão ‘calada vence’. Depois de protagonizar grandes barracos ao longo da temporada, principalmente com Dayane Mello, o ex-MTV ficou em primeiro lugar na final com 77,47%. Bil Araújo ficou na segunda posição com 18,83%. Solange Gomes e Marina Ferrari somaram 3,70% e 2,77% respectivamente.