A Fazenda 2022: tudo o que sabemos até agora

A Fazenda 2022 estreia em breve na Record. O reality rural chega em sua 14ª edição com vinte celebridades disputando o prêmio de R$1,5 milhão, e segue com Adriane Galisteu no comando. Enquanto o programa não começa, o DCI preparou um guia sobre tudo o que sabemos sobre a nova temporada até agora para você se aquecer para muito ‘fogo no feno’.

Quando começa A Fazenda 2022?

A Fazenda 2022 começa em 13 de setembro, terça-feira, na faixa de horário das 22h30, horário de Brasília. O programa irá ao ar diariamente assim como nas demais edições.

O primeiro episódio de A Fazenda costuma ser reservado para a apresentação dos participantes. Os famosos escolhidos chegam em Itapecerica da Serra de dia, quando conhecem os outros convidados. O primeiro contato dos peões é gravado e vai ao ar à noite para o público.

Logo nos primeiros dias também costuma ser realizada uma dinâmica para causar um pouco de ‘fogo no feno’ no início da temporada. Depois, o reality passa a seguir a programação normal, com prova do lampião, prova do fazendeiro, formação de roça, definição da baia, distribuição de tarefas, eliminação e festa.

A Fazenda 14 tem duração de três meses e deve terminar em dezembro deste ano. Até quase a reta final do reality, um peão é eliminado por semana. Quando o programa está próximo do fim, o ritmo é acelerado.

Qual o cronograma de A Fazenda?

Segunda-feira: prova do lampião e definição da baia.

Terça-feira: formação de roça.

Quarta-feira: prova do fazendeiro.

Quinta-feira: eliminação.

Sexta-feira: festa.

Sábado: vão ao ar os melhores momentos da festa.

Domingo: são exibidos os últimos acontecimentos da rotina dos peões.

Quem vai participar de A Fazenda 14?

A lista oficial de participantes do reality show ainda não foi divulgada pela Record, o que deve acontecer nos próximos dias. No entanto, a imprensa já começou a repercutir alguns nomes que teriam assinado contrato com a emissora e estariam confirmados na nova temporada.

Na última quinta-feira, 25, o jornalista Fefito, do UOL, cravou alguns nomes que devem estar na competição neste ano. São eles:

Deolane Bezerra: 34 anos, advogada e influenciadora digital. Famosa por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais; era casada com MC Kevin, morto em maio de 2021.

Felipe Prior: 30 anos, ficou famoso por ter sido um dos destaques da 21ª edição do Big Brother Brasil. Também é arquiteto e dono de uma pizzaria em São Paulo.

Deborah Albuquerque: 37 anos, participou do Power Couple Brasil ao lado do marido Bruno Salomão. É influenciadora digital com foco em vida fitness e alimentação saudável.

Thomaz Costa: 22 anos, ator conhecido por ter feito parte do elenco da novela Carrossel (2012) e dos filmes Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016). Participou do reality Ilha Record em 2021.

Renata Muller: influenciadora digital, era casada com Victor Pecoraro. Os dois viveram um divórcio conturbado após o ator admitir ter traído a esposa.

Pétala Barreiros: 23 anos, influenciadora digital. Trava uma batalha na justiça contra o ex-marido Marcos Araújo, acusado de agressão e de abandonar afetivamente os filhos do casal.

Léo Dias, do jornal Metrópoles, também soltou alguns nomes que devem fazer parte do elenco de A Fazenda 14:

Babi Muniz: 32 anos, ex-panicat. Atualmente, é modelo e influenciadora digital focada em vida fitness, moda e lifestyle.

Natália Deodato: 22 anos, ficou famosa por participar da 22ª edição do Big Brother Brasil neste ano. Foi destaque da escola de samba Beija-Flor.

Ruivinha de Marte: 24 anos, influenciadora digital. Seu nome verdadeiro é Anny Bergatin; ela ficou famosa ao viralizar com vídeos divertidos no TikTok.

Victor Igoh: 30 anos, empresário e influenciador digital. Foi noivo de Sthe Matos, ex-Fazenda, com quem terminou o relacionamento após a participação da blogueira no reality.

Quem vai apresentar A Fazenda?

A Fazenda 2022 será apresentada por Adriane Galisteu. A loira segue no comando da atração pelo segundo ano consecutivo após ser bastante elogiada pelo público e bem aceita pelo mercado publicitário no ano passado. Ela entrou para substituir Marcos Mion após a demissão do apresentador no final de 2020.

Anteriormente, o reality já foi apresentado por Mion entre 2018 e 2020, Roberto Justus entre 2015 e 2017 e Britto Júnior entre 2009 e 2014.

Galisteu tem 49 anos de idade e é modelo, empresária, apresentadora e influenciadora digital. A loira ganha a fortuna de R$500 mil mensais para apresentar o reality rural e o Power Couple Brasil, de acordo com o Observatório da TV. Nas redes sociais, soma mais de 4 milhões de seguidores.

Atualmente, a famosa é casada com Alexandre Iódice, com quem mantém um relacionamento desde 2008. Os dois são pais de Vittorio, de 12 anos de idade.

Qual o prêmio do reality show?

O prêmio de A Fazenda 2022 é de R$1,5 milhão. A Record ainda não anunciou se haverá mudanças no valor, mas é possível que se mantenha o mesmo.

Além do valor milionário, os participantes também podem acumular prêmios em dinheiro ao longo das provas realizadas no programa. Dependendo dos patrocinadores da temporada, os prêmios extras podem ser até carros, como aconteceu no Power Couple deste ano.

O valor recebido pelo vencedor mudou ao longo das treze edições de A Fazenda. Na primeira temporada, o campeão recebeu R$1 milhão. Entre A Fazenda 3 e A Fazenda 9, os escolhidos pelo público embolsaram a quantia de R$2 milhões. O prêmio abaixou para R$1,5 milhão em A Fazenda 10 e se mantem assim.

Relembre os vencedores: Dado Dolabella (A Fazenda 1), Karina Bacchi (A Fazenda 2), Daniel Bueno (A Fazenda 3), Joana Machado (A Fazenda 4), Viviane Araújo (A Fazenda 5), Bárbara Evans (A Fazenda 6), DH Silveira (A Fazenda 7), Douglas Sampaio (A Fazenda 8), Flávia Viana (A Fazenda 9), Rafael Ilha (A Fazenda 10), Lucas Viana (A Fazenda 11), Jojo Toddynho (A Fazenda 12) e Rico Melquiades (A Fazenda 13).

Onde fica a sede de A Fazenda?

A Fazenda fica em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, mais especificamente no Sítio Toca do Tuim. Essa é uma locação mais recente do reality show – até 2015, era na cidade de Itu que os peões ficavam.

Apesar der bastante isolado, A Fazenda já passou por alguns incidentes causados por fãs. Em 2020, um grupo mandou um carro de som para MC Mirella para avisar que a funkeira deveria se afastar de Biel. Como é lugar é todo aberto, os participantes conseguiram ouvir o recado que mudou o rumo do jogo.

Diante da interferência externa, a Record passou a adotar algumas medidas para evitar que fãs conseguiram chegar muito próximo da sede.

A Fazenda 2022 é bem grande. Conta com um quarto onde dormem todos os peões, além de cozinha, sala de estar, banheiros, casa na árvore e a área externa, onde ficam a piscina, a baia e os animais que as celebridades devem cuidar.

Como assistir A Fazenda ao vivo?

Além do canal aberto da Record, também é possível acompanhar o reality show pela internet gratuitamente ou através do pay-per-view de forma paga.

Gratuitamente

1 – Acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2 – Na página inicial, clique em ‘faça um teste grátis’. Opte pela opção: Play Gratuito. O plano dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora.

3 – Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

4 – Quando o programa estiver em exibição, clique em ‘no ar’ no canto superior para assistir A Fazenda 2022 ao vivo.

Pay-per-view

Os fãs mais ávidos podem optar por acompanhar o reality pelo pay-per-view. Para isso, é necessário ter o plano pago, ao custo de R$15,90 por mês.

1 – Acesse o Payplus no navegador de seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play.

2 – Clique em ‘Plano Playplus R$15,90’. Crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

3 – Insira a forma de pagamento (cartões de crédito).

4 – Com a conta feita, basta ir na tela inicial e acessar o menu de A Fazenda quando o programa estiver no ar. A plataforma deve disponibilizar o sinal a partir do primeiro dia de reality.