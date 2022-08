A Fazenda participantes: por onde andam os campeões

A partir de 13 de setembro de 2022, o reality show rural da Record TV retorna com uma nova temporada e outra leva de peões que competirão pelo prêmio de R$ 1,5 milhão vão ser apresentados ao público. Ao longo dos anos, 13 famosos receberam o título de campeões. Chegou a hora de saber como estão esses A Fazenda participantes que voltaram para casa com o bolso cheio de dinheiro.

A Fazenda participantes, Rico Melquiades é o vencedor mais recente do programa

Rico Melquiades atualmente tem 5 milhões de seguidores no Instagram e segue carreira como influenciador digital, algo com que ele já trabalhava antes de integrar o elenco do programa. Além disso, ele é humorista e também é convidado quase fixo do quadro Vai dar Namoro, do programa de Rodrigo Faro exibido aos domingos.

Ao fazer sucesso como conselheiro amoroso no quadro de pegação, Rico tem sido convidado para participar da atração quase toda semana. Desde que o Vai dar Namoro retornou às telinhas, poucas vezes o programa não contou com os comentários ácidos de Rico Melquiades.

Assista a entrega do título de campeão para Rico Melquiades:

Entre A Fazenda participantes, Jojo Todynho fez história em décima segunda edição

Jojo Todynho é uma das campeãs mais amadas do reality show rural. Sua temporada foi uma das mais assistidas do programa e teve a dona do hit Que Tiro foi Esse?” como grande favorita ao longo de toda a edição. Após sair do confinamento, a famosa ganhou um programa para chamar de seu, mas não na Record TV. A cantora migrou para a rival e lançou o talk Show Jojo Nove e Meia na Multishow, canal do Grupo Globo.

Além disso, em 2022, Jojo também apareceu nas telinhas da TV Globo ao competir no Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Em janeiro de 2022, ela se casou com militar Lucas Souza.

Assista a final que premiou Jojo Todynho entre A Fazenda participantes:

Lucas Viana venceu A Fazenda 11

Campeão da décima edição do programa, agora em 2022, Lucas Viana namora a ex-BBB Sarah Andrade, nome de destaque da edição de 2021 do reality da TV Globo. Durante A Fazenda, ele se relacionou com Hariany Almeida, mas o romance não engatou fora do confinamento.

Atualmente, ele está a frente da marca de roupas Lving, da qual é dono e CEO, e continua atuando como modelo e influenciador digital.

Rafael Ilha ganhou A Fazenda 10

Depois que foi coroado campeão entre os A Fazenda participantes da décima edição, o famoso se tornou repórter do A Tarde é Sua, da Rede TV!, foi jurado no reality show Canta Comigo da Record e também trabalhou no programa Troca de Família, da mesma emissora.

Atualmente, Rafael Ilha comanda o Podcast Pilhando Geral, que ganha novos episódios todas as terças-feiras. Ele lançou o projeto em outubro de 2021, que pode ser acompanhado em plataformas streaming de áudio ou no Youtube.

A Fazenda 9 foi de Flávia Viana

Flávia Viana foi campeã de A Fazenda – Nova Chance, uma edição diferenciada que contou apenas com participantes que já haviam aparecido em algum reality show. Como era ex-BBB, Flávia foi chamada para o programa da Record e acabou campeã da temporada.

Hoje, ela é atriz, apresentadora e influenciadora digital. No Instagram, a famosa soma mais de 2 milhões de fãs. Ela se tornou mãe em setembro de 2020 do pequeno Gabriel e é casada com o humorista e apresentador Marcelo Zangrandi

Douglas Sampaio ganhou A Fazenda 8

Douglas Sampaio, vencedor da oitava temporada do programa, está longe dos holofotes há algum tempo. Sem destaque nas redes sociais ou com projetos na televisão, a última participação do ator e cantor na frente das câmeras foi em 2018, quando participou do programa Dancing Brasil, comandado por Xuxa na Record TV.

Antes disso, ele esteve na novela A Terra Prometida, produção bíblica da Record TV, lançada em 2016.

Vocalista do Cine, DH Silveira, venceu A Fazenda 7

DH Silveira é outro “desapecido” entre A Fazenda participantes que foram coroados campeões. O cantor tem uma conta oficial no Instagram com mais de 150 mil fãs, mas todas as publicações foram apagadas – ou arquivadas, não é possível saber – e o famoso não dá às caras na mídia faz algum tempo. A banda que era vocalista, Cine, também não tem lançamentos já há alguns anos.

Em 2018, o cantor se separou de Bruna Unzueta, com quem estava casado há cerca de três anos. Eles subiram ao altar em 2015, um ano após DH Silveira ser coroado campeão da sétima temporada de A Fazenda.

Filha de Monique Evans foi campeã de A Fazenda 6

Bárbara Evans já era bastante conhecida do público antes de pisar em A Fazenda por causa de seu trabalho como modelo e por ser filha da apresentadora Monique Evans. Ao término da sexta temporada do programa, a jovem foi coroado campeã e levou o grande prêmio em dinheiro para casa.

Ela estreou sua carreira como atriz pouco depois de vencer o programa da Record, em 2017, quando trabalhou na minissérie Dois Irmãos, da Globo. Depois, ela também participou do reality show Dancing Brasil. Atualmente, ela compartilha cliques de sua vida pessoal com os quase 2 milhões de fãs que tem no Instagram. Bárbara é casada com o empresário Gustavo Theodoro e é mãe de uma menina chamada Ayla.

Viviane Araújo marcou A Fazenda 5

Viviane Araújo venceu a quinta temporada do programa, uma das mais lembradas dos fãs por conta da presença de Gretchen, a rainha dos memes do programa rural. O ano de 2022 foi momentos marcantes para a famosa, ela foi rainha de bateria da Salgueiro durante o carnaval e ainda está a espera de um filho com o empresário Guilherme Militão.

O bebê se chamará Joaquim e segundo a campeã, nascerá entre 3 e 8 de setembro.

Joana Machado venceu A Fazenda 4

Na lista de A Fazenda participantes que venceram o programa, Joana Machado está sumida das redes sociais nos últimos tempos. Depois de um tempo off do Instagram, a famosa voltou a ter uma conta em fevereiro de 2022, mas poucos meses depois ela desapareceu novamente. Atualmente, sua conta está desativada.

Personal trainer, Joana ficou famosa depois de relacionar com o jogador de futebol Adriano Imperador. Ela foi convidada para o reality da Record e foi coroada campeã.

Daniel Bueno ganhou A Fazenda 3

Modelo que participou da terceira edição do programa e foi coroado campeão, Daniel Bueno mudou de ramo nos últimos anos. O famoso foi para a área financeira e hoje trabalha com atendimento personalizado de investimentos.

Durante alguns anos ele morou nos Estados Unidos e hoje, segundo o seu Linkedin, é formado em Master of Business Administration (MBA) pela Ibmec e é Assessor de Investimentos e Assessor Financeiro Sênior na Messem Investimentos. A empresa em que Daniel atua tem sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,

Karina Bacchi foi premiada em A Fazenda 2

Antes de participar de A Fazenda, em 2009, Karina Bacchi já era conhecida nas telinhas por causa de sua participação em novelas como O Clone (2001), Pícara Sonhadora (2001), Da Cor do Pecado (2004), Caminhos do Coração (2007), entre outras. Após ser coroada campeã da segunda edição do reality rural ela passou a apresentador programas, tendo contrato com a Mix TV em 2012 e mais tarde, em 2013, com o SBT. Em 2019, ela estreou na Rede TV!

Nos últimos anos, ela voltou atuar e apareceu na série Dra. Darci, de 2020. Atualmente, ela comanda o Positivamente Podcast, que tem episódios todas as terças. Em 2022, ela foi alvo de polêmica nas redes sociais ao criticar a atitude da atriz Giovanna Ewbank, que deu um tapa no rosto de uma mulher que fez comentários racistas para seus filhos durante uma viagem a Portugal.

Entre A Fazenda participantes, Dado Dolabella foi primeiro campeão do reality

Primeiro campeão de A Fazenda, Dado Dolabella é atualmente influenciador digital e luta pela causa vegana e em defesa dos animais. Ele publicou em julho de 2022 suas experiências com a medicina reiki e métodos alternativos que adotou em sua vida.

Longe das telinhas há alguns anos, as últimas novelas do famoso foram Vitória (2014) e Máscaras (2012), ambas na Record. Porém, em 2022, ele retornou a televisão com a reprise de Chamas da Vida nas tardes da Record, folhetim em que ele interpreta Antônio.

