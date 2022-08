Como estão os ganhadores da Fazenda hoje: veja os 13 campeões

No dia 13 de setembro, a Record TV começa a exibir a décima quarta temporada de A Fazenda. Enquanto aguardamos para conhecer os novos competidores e saber quem será o próximo premiado da atração, vamos relembrar que já foi coroado campeão do reality show rural. Como a curiosidade do público sobre como estão os ganhadores da Fazenda hoje em dia é grande, listamos como cada um está atualmente.

Como estão os ganhadores da Fazenda atualmente

Dado Dolabella campeão de A Fazenda 1

Dado Dolabella foi o primeiro campeão de A Fazenda. Ele derrotou Danni Carlos na votação do público e levou a melhor na grande final do programa. Na época, o ator estava em alta por conta de projetos havia trabalhado na TV Globo, SBT Record, como A Casa das Sete Mulheres, Senhora do Destino, Cristal, Chamas da Vida, entre outras.

Após ser coroado campeão do reality show rural, Dado Dolabella não somou muitos trabalhos como ator ao currículo. Ele atuou nas novelas Máscaras (2012) e Vitória (2014) e então ficou longe das câmeras por algum tempo. Em 2018, ele voltou a atuar, no filme Possessões, e também viveu uma polêmica: o ator foi preso por não pagar pensão alimentícia.

Em 2022, o famoso voltou a viver uma polêmica envolvendo a justiça. Ele foi acusado de posse de droga em Goiás e passou a responder pelo crime em maio, de acordo com o G1. Não foi revelado até então uma resolução do caso. Atualmente, Dado é influenciador digital da causa vegana e defesa dos animais.

Karina Bacchi venceu A Fazenda 2

Entre como estão os ganhadores da Fazenda, Karina Bacchi foi a campeã da segunda edição do programa. Ela derrotou André Segatti e levou o prêmio em direito para casa. Na época, a atriz era conhecida pelos seus trabalhos em Pícara Sonhadora (2001), O Clone (2001), Vidas Cruzadas (2000), Da Cor do Pecado (2004), Caminhos do Coração (2007), entre outros.

Hoje, a famosa tem trabalhado pouco como atriz, seu último projeto foi Dra. Darci em 2020. No entanto, Karina tem projetos como apresentadora, como O Melhor para Elas, que estreou em 2019 na Rede TV, e o Positivamente Podcast, que tem episódios novos todas as terças-feiras. Além disso, atualmente ela é influenciadora digital, somando mais de 9 milhões de fãs no Instagram.

Daniel Bueno foi campeão de A Fazenda 3

Daniel Bueno era modelo quando foi consagrado campeão da terceira temporada de A Fazenda, mas hoje abandonou a profissão e está longe da mídia. Atualmente, ele trabalha no campo financeiro, com atendimento personalizado de investimentos.

Ele é formado com Master of Business Administration (MBA) pela Ibmec e é Assessor de Investimentos e Assessor Financeiro Sênior na Messem Investimentos, empresa que tem sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A Fazenda 4 foi de Joana Machado

Joana Machado ficou famosa ao namorar o jogador de futebol Adriano Imperador. Depois, a personal trainer fez sucesso em A Fazenda e foi coroada campeã. Após vencer o reality, ela foi contratada no programa Legendários, em que atuou como repórter da atração por dois anos.

Atualmente, a famosa vive longe dos holofotes, não tem redes sociais e está distante da televisão. Em 2022, ela havia retornado ao Instagram depois de ter sumidos das redes, mas pouco tempo depois sua página saiu do ar, o que permanece até hoje.

A Fazenda 5 teve Viviane Araújo de vencedora

Entre os como estão os ganhadores da Fazenda, Viviane Araújo é uma das que mais teve destaque em 2022. A famosa foi a musa da escola de samba Salgueiro nos desfiles que aconteceram no primeiro semestre do ano, durante o final do mês de abril.

Depois de dois anos sem carnaval por conta da pandemia do covid-19, os desfiles retornaram e Vivianne Araújo exibiu seu barrigão de cinco meses de gravidez enquanto atuava como rainha de bateria da Salgueiro. A fantasia da famosa era uma homenagem a cabocla Jurema, importante entidade de religiões de matriz africana, como umbanda e o candomblé. O tema do enredo da escola foi a resistência negra.

Casada com o empresário Guilherme Militão, Vivianne ainda não deu a luz, mas já está em reta final de sua gravidez. Nos últimos dias – entre primeira e segunda semana de agosto de 2022 – a famosa exibiu fotos e vídeos recentes do barrigão.

Bárbara Evans de A Fazenda 6

Bárbara Evans é filha da apresentadora Monique Evans e quando ganhou a fazenda era modelo. Depois da vitória, ela continuou na carreira e mais tarde ingressou na vida de atriz. Em 2017, ela fez sua estreia nas telinhas da Globo com a minissérie Dois Irmãos, em que contracenou com Cauã Reymond.

No ano seguinte, ela participou do reality show Dancing Brasil, comandado por Xuxa Meneghel na Record, mas não chegou a ser campeã da competição. Atualmente, ela está longe de trabalhos na televisão, mas exibe momentos de sua vida pessoal no Instagram, em que tem quase 2 milhões de fãs.

Na lista de como estão os ganhadores de Fazenda, ela está casada atualmente com o empresário Gustavo Theodoro e é mãe da Ayla, que completou 4 meses no começo de agosto de 2022.

A Fazenda 7 foi vencida por DH Silveira

DH Silveira – nome artístico de Diego Silveira – era vocalista da banda Cine, que não está mais na ativa, e foi campeão da sétima temporada de A Fazenda. Um ano depois da vitória, ele se casou com Bruna Unzueta, mas o casamento chegou ao fim em 2018, três após a ida ao altar. O comunicado oficial do término foi realizado nas redes sociais. De acordo com o R7, Bruna foi a inspiração da música Garota Radical, hit da banda.

Hoje em dia, o cantor está longe da televisão e redes sociais. Sumido, ele ainda mantém uma página verificada no Instagram com mais de 150 mil seguidores, porém, não há nenhuma publicação.

A Fazenda 8 teve Douglas Sampaio como campeão

O campeão da oitava temporada do reality show foi o cantor e ator Douglas Sampaio. Na época, ele já havia aparecido na TV Globo como Jeff de Malhação. Depois de vencer o reality show rural, o ator ganhou um contrato com a Record e atuou na novela A Terra Prometida (2016).

Dois anos mais tarde, em 2018, ele participou do programa Dancing Brasil, comandado por Xuxa, mas não chegou a ganhar o programa. Atualmente, ele não tem novos projetos nas telinhas e está longe das redes sociais.

Flávia Viana de A Fazenda 9 em como estão os ganhadores da Fazenda

A nona temporada de A Fazenda foi vencida por Flávia Viana e foi uma edição especial. Intitulada “Nova Chance”, ela só contou com participantes que já haviam aparecido em realities e trouxe nomes que haviam dado às caras no programa rural antes, como Nicole Bahls e Ana Paula Minerato. Flavia foi convidada para o programa por ser ex-BBB.

Hoje, Flávia é atriz, apresentadora e influenciadora digital. Ela soma mais de 2 milhões e meio de seguidores no Instagram. Ela é casada com o humorista e apresentador Marcelo Zangrandi, também conhecido como Marcelo Ié Ié. O casal tem um filho, o pequeno Gabriel, que nasceu em setembro de 2020.

A Fazenda 10 premiou Rafael Ilha

Sucesso nos anos 80 com a banda Polegar, Rafael Ilha foi o campeão de A Fazenda 10. Apesar de ser o favorito do público na grande final do reality show rural, ele não voltou a ter uma carreira de muito destaque após a participação do programa. Longe da música, ele se tornou apresentador do Programa Casa Mágica, repórter do A Tarde é Sua e foi jurado do reality show da Record Canta Comigo.

A Fazenda 11 foi de Lucas Viana

O modelo Lucas Viana foi o campeão da décima primeira edição do programa. Durante o reality show, ele se envolveu com Hariany Almeida, mas o relacionamento não vingou aqui fora. Hoje, ele namora a ex-BBB Sarah Andrade e atua como influenciador digital. No Instagram, ele conta com mais de 5 milhões de fãs. Ele também é dono e CEO da marca de roupas Lving.

Jojo Todynho foi o grande nome de A Fazenda 12

Jojo Todynho foi uma das campeãs mais emblemáticas do programa. A famosa esteve em uma das edições de maior audiência da história do reality show rural e pouco depois de sua vitória, ganhou contrato como apresentadora no canal Multishow, do Grupo Globo. Ela estreou o talk Show Jojo Nove e Meia, em que leva famosos como convidados para bate papos.

Além de seu programa, ela continua na carreira de cantora, além de ter mais de 22 milhões de fãs no Instagram. No primeiro semestre de 2022, Jojo Todynho se casou com o militar Lucas Souza e também competiu no Dança dos Famosos, no Domingão.

Rico Melquiades foi o campeão de A Fazenda 13

Rico Melquiades derrotou Arcrebiano e foi coroado campeão de A Fazenda 2021. O humorista e Ex-De Férias com o Ex continuou em destaque nas telinhas após sua vitória e atualmente participa quase semanalmente do quadro Vai dar Namoro do programa de Rodrigo Faro nas tardes de domingo.

O famoso também ganhou uma guinada na carreira de influenciador nas redes sociais e hoje soma 5 milhões de seguidores no Instagram.

