Pré-confinamento A Fazenda 2022: quando começa e como é?

Peões são confinados em hotel até a data do início do reality show

O pré-confinamento A Fazenda 2022 já tem data para começar. A partir da próxima semana, os convidados para a 14ª edição do reality passam por exames e ficam isolados em um hotel até o início do reality show em Itapecerica da Serra, em setembro.

Como funciona o pré-confinamento A Fazenda 2022?

O pré-confinamento A Fazenda 2022 começa em 1º de setembro, quinta-feira, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles. No dia 28, os peões realizam os exames psicológicos e laboratoriais, incluindo o de Covid-19.

Os futuros participantes ficam confinados em um hotel em São Paulo até seguirem para o sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra, onde está localizada a sede de A Fazenda.

Durante o pré-confinamento, os peões tem acesso liberado ao serviço de quarto e podem pedir o que quiserem, a qualquer momento. No entanto, é proibido utilizar as áreas comuns do hotel, para que eles não descubram quem são os outros famosos que vão participar e para que nenhum outro hóspede vaze informações.

Há também toda uma logística para que os famosos não peguem o mesmo voo e não se encontrem enquanto viajam para São Paulo. O uso de celulares é permitido no início do pré-confinamento, mas logo os aparelhos são confiscados.

Isolados do mundo, os peões só descobrem quem são os demais jogadores quando chegam na sede. A chegada dos peões costuma ser gravada durante o dia e exibida no programa de estreia, que neste ano será em uma terça-feira.

Quando começa A Fazenda 14?

A nova temporada de A Fazenda começa em 13 de setembro, terça-feira, na Record. O programa se mantém na faixa das 22h30, horário de Brasília, sendo exibido de segunda a sábado.

O prêmio para o vencedor do reality show continua sendo R$1,5 milhão – a emissora ainda não anunciou nenhuma mudança em relação ao valor. Ao longo do programa, os peões também podem acumular prêmios de acordo com seus desempenhos nas provas.

O reality deve continuar com a mesma programação dos últimos anos:

Segunda-feira: exibição da prova do lampião e definição da baia;

Terça-feira: dia de votação. O fazendeiro da semana indica uma pessoa para a roça. O segundo roceiro é escolhido por votação. Há ainda a puxada da baia e a dinâmica do ‘resta um’. Ao todo, são quatro pessoas que correm o risco de ir para a eliminação;

Quarta-feira: prova do fazendeiro;

Quinta-feira: eliminação;

Sexta-feira: exibição do início da festa ao vivo;

Sábado: melhores momentos da festa.

Quem vai participar?

A lista oficial de participantes de A Fazenda ainda não foi divulgada oficialmente pela Record, mas deve ser liberada nos próximos dias. Por enquanto, veículos de imprensa especulam quem são os convidados para o reality. Alguns dos nomes mais citados são:

Deolane Bezerra (advogada e influenciadora digital); Felipe Prior (ex-BBB); Pétala Barreiros (influenciadora digital); Gabi Martins (cantora e ex-BBB); Thomaz Costa (ator); Anamara (influenciadora digital e ex-BBB); Jonatas Faro (ator); Natália Deodato (ex-BBB); Léo Picon (influenciador digital e empresário).

Vale lembrar que, por enquanto, nenhum nome está confirmado e os famosos citados são especulações. O cantor Latino teria sido convidado para o programa, mas desistiu da competição, de acordo com o jornalista Léo Dias, do Metrópoles.