Qual o dia da estreia da Fazenda 14? Veja programação

Falta pouco para que o público possa acompanhar mais uma eletrizante temporada de A Fazenda. O reality show rural será novamente comandado por Adriane Galisteu e ainda não tem sua lista de participantes confirmados pela emissora. Porém, o que a Record TV já revelou é qual o dia da estreia da Fazenda de 2022. Assim, é só anotar na agenda para não perder nada e aguardar pelo grande momento.

Qual o dia da estreia da Fazenda 2022?

A data de 13 de setembro é qual o dia da estreia da Fazenda deste ano. O reality show está agora em sua décima quarta edição e vai ficar até dezembro no ar. Em média, o programa costuma contar com três meses de exibição no canal de Edir Macedo e soma geralmente pouco mais de 90 episódios.

O reality show rural é exibido de domingo a domingo. De segunda a sábado, a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão costuma começar na faixa das 22h30, após a novela do horário nobre da emissora, que atualmente é a bíblica Reis.

Já aos domingos, a edição do programa é menor e começa mais tarde, depois do Domingo Espetacular. Neste dia, é comum que o programa comece por volta das 23h15. Apenas três dias da semana, de terça a quinta, o programa conta com dinâmicas ao vivo, nos demais, as atrações exibidas por A Fazenda são gravadas.

Programação

Se a nova edição repetir a programação das outras temporadas, o reality será exibido ao vivo de segunda a sexta. Nas segundas-feiras, o público poderá assistir a prova de fogo, que define quem é dono dos poderes do lampião – decisiva para a formação de roça. A prova é gravada no fim de semana e não é exibida na íntegra ao público, que assiste a disputa editada no programa de segunda.

Nas terças, os peões vão para o deck e participam da formação de berlinda ao vivo. O fazendeiro da semana indica alguém e os demais votam em seus rivais. Os poderes do lampião são abertos e ao final do programa é definido quem vai sentar no banquinho de roceiro.

O programação de quarta-feira também é ao vivo e conta com a prova do fazendeiro. Quem participa são os roceiros da semana e alguém escapa da berlinda direto para o posto mais alto do programa. Na quinta-feira, também ao vivo, a votação da roça é encerrada e alguém deixa o programa.

Na sexta-feira, o público acompanha os principais momentos da casa e vê o começo da festa da semana. No programa de sábado, os melhores momentos da festa são exibidos e no domingo, mais alguns momentos da convivência dos participantes são transmitidos.

Segunda-feira – Prova de fogo

Terça-feira – Formação da roça (ao vivo)

Quarta-feira – Prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira – Eliminação (ao vivo)

Sexta-feira – Convivência dos peões

Sábado – Resumo com melhores momentos da festa

Domingo – Convivência dos peões

Assista a uma das primeiras chamadas da Record para a nova temporada e se prepara para qual o dia da estreia da Fazenda:

