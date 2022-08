Quando começa A Fazenda 14: data, horário e participantes

Setembro é quando começa A Fazenda 14 na Record. Os famosos escolhidos serão confinados nas próximas semanas em Itapecerica da Serra, onde fica a sede do reality rural, e vão disputar o prêmio de R$1,5 milhão. Os nomes dos participantes devem ser anunciados em breve pela emissora.

Quando começa A Fazenda 14 na Record?

A Fazenda começa em 13 de setembro, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles. A Record não anunciou oficialmente a data de início do programa, mas deve divulgar para a imprensa em breve. O reality vai ao ar de segunda a sábado, na faixa de horário das 22h30, horário de Brasília.

Ainda de acordo com o colunista, o pré-confinamento dos famosos começa no dia 1º de setembro, depois que eles tiverem passado por exames psicológicos, laboratoriais e de Covid-19.

Assim como nas edições anteriores, o reality terá duração de três meses, com previsão de terminar em dezembro. O prêmio do vencedor continua em R$1,5 milhão – ainda não foi anunciado se haverá alguma mudança no valor recebido pelo campeão.

Se a programação se manter a mesma, A Fazenda começa com a apresentação dos peões no primeiro dia. Depois, o reality começa a seguir o cronograma das atividades. Na segunda-feira, ocorre a prova do lampião, que define qual dos peões terá um poder especial para usar na votação da roça. A terça-feira é o dia em que os participantes votam um no outro para definir quem deve ir para a votação popular. Na quarta, é realizada a prova do fazendeiro e na quinta, dia de eliminação. A semana termina com uma festa para todos os peões na sexta-feira.

Quem vai participar de A Fazenda 14?

A lista oficial ainda não foi liberada pela Record, mas alguns nomes já foram divulgados por veículos de imprensa. Deolane Bezerra é um dos nomes mais esperados pelos fãs do programa.

Deolane Bezerra: segundo Léo Dias, a influenciadora digital deve participar da 14ª edição do reality rural. Com mais de 14 milhões de seguidores no Instagram, é um dos nomes mais fortes para o reality.

Latino: o cantor conhecido pelas faixas ‘Festa no Apê’ e ‘Renata’ pode participar do reality. O famoso segue carreira na música – seu último lançamento foi a música Maria Revoada, em parceria com Michele Andrade, lançada neste ano.

Léo Picon: o irmão de Jade Picon soma mais de 5 milhões de seguidores nas redes e também é empresário, dono da marca de roupas Approve, de acordo com Fefito.

Natália Deodato: a ex-BBB também foi apontada como uma possível peoa de A Fazenda. Hoje, a mineira soma 3 milhões de seguidores no Instagram.

Rodrigo Mussi: mais ex-BBB’s em A Fazenda? A produção do reality show pode oficializar o convite depois que o influenciador não precisar mais de cuidados médicos. Mussi acumula em sua página mais de 4 milhões de seguidores.

Deborah Albuquerque: a ex-Power Couple pode ter a chance de participar de A Fazenda. Atualmente, ela fala sobre vida fitness e alimentação saudável em sua página no Instagram com mais de 2 milhões de seguidores.

Quem vai apresentar A Fazenda 14?

Adriane Galisteu é quem vai apresentar A Fazenda 14. Esse será o segundo ano da loira no comando do reality rural, depois de ter conquistado o público no ano passado. Ela também está à frente do Power Couple Brasil, que terminou sua sexta temporada em julho.

Em suas redes sociais, a famosa já demonstra sua animação para comandar mais uma temporada do programa. “Amores, quantas listas já, eu estou amando acompanhar os nomes criativos!! Ansiosa pra conhecer o elenco junto com vocês, ô ansiedade!”, escreveu.

Em 2021, a paulistana foi muito elogiada pelo público por sua postura à frente dos realities dos shows e tem um nome bastante prestigiado no mercado publicitário.

A famosa apresenta o reality desde o ano passado, após a demissão de Marcos Mion da emissora. A Fazenda já teve outros três apresentadores: Mion, entre 2018 e 2020, Roberto Justus, entre 2015 e 2017, e Brito Júnior, de 2009 a 2014.