Que dia começa A Fazenda? Record confirma data do reality

Já está definido que dia começa A Fazenda 2022. A Record confirmou nesta sexta-feira, 26, a data de início da nova temporada do reality rural que contará com 20 celebridades em busca do prêmio de R$1,5 milhão. Nas próximas semanas, o público descobrirá quem são os famosos escalados para essa edição.

Que dia começa A Fazenda na Record?

De acordo com a Record, A Fazenda começa em 13 de setembro, terça-feira, na faixa de horário das 22h30. O reality show será exibido de domingo a domingo nas noites da emissora.

Ainda não se sabe quem serão os peões desta temporada. O canal ainda não anunciou quando os participantes serão divulgados, mas o público espera as novidades para as próximas semanas.

O primeiro episódio do reality rural costuma ser reservado para a apresentação dos participantes. Os peões chegam em Itapecerica da Serra durante o dia, e seus primeiros momentos na casa são gravados. Nos últimos anos, os famosos apostaram em looks extravagantes para o primeiro contato com os colegas e com o público.

Depois que todos os famosos forem apresentados, o reality começa a seguir a programação. Nos primeiros dias costumam ser realizadas algumas dinâmicas para colocar ‘fogo no feno’ – até porque na semana seguinte eles já vão precisar de alguém para votar.

Às segundas são reservadas para a exibição da prova do lampião, que dá um poder secreto para um dos jogadores usar durante a formação de roça. Terça é o dia de fogo no feno: os peões votam entre si para decidir quem vai enfrentar o veredito do público. Há também a indicação do fazendeiro, puxada da baia e dinâmica do ‘resta um’.

Na quarta, um dos quatro roceiros se livra da berlinda durante a Prova do Fazendeiro. A eliminação acontece ao vivo na quinta-feira, e a semana termina com festa para os peões.

Que dia vai sair a lista de A Fazenda 2022?

A Record ainda não anunciou quando vai divulgar a lista dos 20 participantes de A Fazenda. No entanto, alguns nomes já vem circulando na web nas últimas semanas.

De acordo com informações do jornalista Fefito do UOL publicadas nesta sexta (26), a emissora já fechou os nomes do elenco e agora trabalha no time de reservas – caso algum famoso desista da competição ou qualquer outra eventualidade, a produção já sabe quem chamar. O colunista também cravou alguns nomes que já teriam assinado contrato com a emissora.

Deolane Bezerra

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, 34 anos, é um dos nomes mais pedidos e comentados na web. A famosa bombou na web no ano passado por ostentar uma vida de luxo em seu Instagram, que soma mais de 14 milhões de seguidores. Ela era casada com MC Kevin, morto em maio de 2021. Recentemente, ela negou que participaria do reality. “Mamãe precisa votar 13”, disse.

Felipe Prior

O ex-BBB Felipe Prior, um dos grandes destaques da edição que participou do reality da Globo, também é um dos cotados para o programa. Ele também e arquiteto e dono de uma pizzaria em São Paulo. Tem 30 anos, e é seguido por mais de 6 milhões de pessoa.

Deborah Albuquerque

A influenciadora digital e ex-Power Couple Deborah Albuquerque já é uma veterana de realities shows. A influenciadora digital de 37 anos causou na competição de casais da record ao lado do marido e teve uma grande rixa com Márcia Fellipe. Em sua página no Instagram, fala sobre vida fitness e alimentação saudável e é seguida por mais de 2 milhões de pessoas.

Thomaz Costa

O ator Thomaz Costa tem 22 anos e e conhecido por fazer parte do elenco de Carrossel (2012), novelinha do SBT. Ele voltou a viver o personagem em Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016). No ano passado, fez parte do elenco do Ilha Record, outro reality show da emissora. Soma mais de 6 milhões de seguidores no Instagram.

Renata Muller

A influenciadora digital Renata Muller é seguida por mais de 200 mil pessoas no Instagram. A famosa é ex-esposa do ator Victor Percoraro, de quem se separou após descobrir uma traição. A separação do casal foi polêmica, já que logo o rapaz assumiu o namoro com Rayanne Morais e admitiu ter traído a mulher, mas depois voltou atrás na declaração.

Pétala Barreiros

Pétala Barreiros também é influenciadora digital, seguida por mais de 2 milhões de pessoas, e empresária. A famosa foi bastante citada na mídia ao travar uma batalha contra seu ex-marido Marcos Araújo, dono do AudioMix e do Festival Villa Mix, e com Livia Andrade, atual dele. Ela acusa o ex-esposo de agressão e de abandonar afetivamente os filhos do casal.

Natália Deodato

Outro nome que deve estar no elenco do programa é Natália Deodato, participante do BBB 22 neste ano. Segundo Léo Dias, do Metrópoles, a mineira já assinou contrato com a emissora. A ex-sister causou durante sua passagem pelo reality, se envolvendo em brigas até com suas aliadas. Hoje, ela soma mais de 3 milhões de seguidores.