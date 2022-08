Quem vai apresentar A Fazenda 2022 a partir de setembro?

Em setembro, o reality show rural da Record volta para mais uma temporada e quem vai apresentar A Fazenda 2022 será Adriane Galisteu, que já está a frente da atração desde o ano passado. A famosa entrou no programa para substituir Marcos Mion, que era rosto do reality show há alguns anos.

+Qual o dia da estreia da Fazenda 14? Veja como será programação do reality

Adriane Galisteu é quem vai apresentar A Fazenda 2022.

Pelo segundo ano consecutivo, Adriane Galisteu será a apresentadora de A Fazenda. Além de Galisteu e Mion, Britto Júnior e Roberto Justus também já estiveram a frente do reality show rural. Britto ficou no comando do programa durante 7 anos, Justus apresentou apenas duas temporadas e Mion esteve a frente de três edições.

Quase uma nômade entre os principais canais do país, Galisteu já contou com outras passagens pela Record, muitos anos atrás. Nos anos 2000, quando a loira começou seu sucesso nas telinhas, ela foi contratada pela emissora de Edir Macedo para apresentar o “É Show”. A atração ficou quatro anos no ar. Durante este período, ela também foi a apresentadora do especial de 50 anos do canal. Depois, ela migrou para o SBT.

Adriane ficou alguns anos no SBT, em seguida, foi para a Band e em meados de 2013, retomou a Record para apresentar algumas edições especiais do Domingo da Gente, que tinha como apresentador fixo Netinho de Paula. Ela continuou trabalhando em diversas emissoras e teve uma passagem pela Globo entre os anos 2017 e 2018.

Em 2021, ela voltou a ser apresentadora na Record e estreou com a primeira temporada do Power Couple desde a morte de Gugu, que faleceu em dezembro de 2019 e era o apresentador do programa. No mesmo ano, ela assumiu o lugar de Mion em A Fazenda. Em 2022, ela voltou a apresentar o Power Couple, entre maio e julho, e agora será quem vai apresentar A Fazenda 2022.

Leia também

A Fazenda 2022: 5 participantes que terão 2ª chance