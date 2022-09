Shayan, Deborah Albuquerque, Tiago Ramos e Bruno Tálamo foram parar na primeira berlinda da temporada. Saiba tudo que rolou durante a votação que formou a primeira roça de A Fazenda 14. Além disso, fique por dentro das farpas que foram trocadas hoje no programa e as discussões da pós-formação desta eliminatória.

Formação de roça na Fazenda 14

Nesta terça-feira (21), a Record TV transmitiu ao vivo a primeira formação de roça de A Fazenda 14. O fazendeiro Lucas Santos abriu a votação e enviou a peoa Deborah Albuquerque direto para o primeiro banquinho nesta roça.

A peoa se defendeu das acusações do líder com um super ataque: “baba ovo da Deolane”. O clima ficou tenso e a doutora apenas expressou um ar de riso com a farpa. As peoas, que já não se dão bem deste o início do reality show, vivem um clima muito tenso e trocam alfinetadas todos os dias.

Durante a votação, a apresentadora Adriane Galisteu precisou interromper várias vezes Deborah, que não deixava Deolane votar. Deolane se exaltou em certa hora e soltou para a rival: “cala a boca, praga”.

O que não foi ao ar?

A discussão continuou fora do ao vivo e a confusão foi geral. Outros peões que não faziam parte da briga acabaram se envolvendo e tomando lados.

Poderes das chamas

Vencedor da prova de fogo, o ator Iran Malfitano foi quem decidiu o destino de cada chama do lampião do poder. No começo da formação de roça, ele optou por ficar com a chama amarela e deu a chama vermelha para um dos colegas de confinamento. O escolhido foi André Marinho.

Chama vermelha

André ficou responsável por anular o voto de três integrantes após a votação. O cantor escolheu anular os votos de Bruno, Deborah e Kerline, que precisaram votar novamente. Nesta segunda votação, o jornalista votou em Alex, a ex-Power Couple optou por indicar Thomaz Costa e a ex-BBB votou em Deolane.

O uso da chama não causou grandes alterações na dinâmica. Tiago Ramos era o mais votado até então e mesmo com alguns votos a menos, continuou a indicação da casa.

Chama amarela

Como o poder da chama amarela, Iran ficou livre da roça. Ele teve o direito de começar o “resta um”, a dinâmica que decide o quarto roceiro da semana. Por dar início aos salvamentos, ele ficou de fora da berlinda da semana.

Veja como foi:

André abre o Poder da Chama Vermelha e anula três votos | A Fazenda 14 No Description

Quem votou em quem e Resta um

André Marinho votou em Tiago Ramos

Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos – após ter seu voto anulado, votou em Deolane

Tiago Ramos votou em Kerline Cardoso

Bárbara Borges votou em Tiago Ramos

Deborah Albuquerque votou em Deolane Bezerra – após ter seu voto anulado, votou em Thomaz

Vini Buttel votou em Kerline Cardoso

Deolane votou em Kerline Cardoso

Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos

Bruno Tálamo votou em Thomaz Costa – após ter seu voto anulado, votou em Alex

Thomaz Costa votou em Kerline Cardoso

Alex Gallete votou em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou em Vini Buttel

Moranguinho votou em Kerline Cardoso

Rosiane Pinheiro votou em Tiago Ramos

Bia Miranda votou em Kerline Cardoso

Shayan votou em Tiago Ramos

Pelé Milflows votou em Tiago Ramos

Pétala Barreiros votou em Kerline Cardoso

Tati Zaqui votou em Tiago Ramos

Ingrid Ohara votou em Tiago Ramos

Resta um

Nesta dinâmica, os peões devem salvar uns aos outros, até que sobre um para ocupar o último lugar da roça. Iran Malfinato deu início a dinâmica e Shayan foi quem sobrou. Assim, ele se tornou o quarto roceiro de A Fazenda 14 e teve pôde escolher quem seria vetado da prova do fazendeiro.

O iraniano decidiu deixar Tiago Ramos de fora da disputa pelo chapéu. Assista a dinâmica:

Shayan sobra no Resta Um e ocupa o último banco da Roça | A Fazenda 14 O Resta Um desta primeira formação da Roça foi diferente: graças ao Poder da Chama Amarela, Iran pôde começar a dinâmica. A primeira peoa salva foi Bárbara Borges, que, em seguida, salvou André. Shayan foi o último peão e ocupou o último banquinho da Roça. Ele optou em vetar Tiago da Prova do Fazendeiro.

Quem está na roça?

O resultado da votação ficou assim: Deborah Albuquerque, Tiago Ramos, Bruno Tálamo e Shayan estão na primeira roça de A Fazenda 14.

Deborah foi a indicação do fazendeiro da semana. Tiago, o mais votado da casa, sentou no segundo banquinho e puxou Bruno Tálamo, que estava na baia. Depois, com o Resta Um, sobrou Shayan para ocupar o quarto banquinho.

Leia também – Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem fica na 1ª roça?