12ª roça de A Fazenda 2022: qual o último poder da chama vermelha

A 12ª roça se formará nesta terça-feira (6) e o número de participantes na temporada está cada vez menor. O último poder da chama vermelha foi escolhida pelo público no fim de semana e André Marinho será o poderoso dono das chamas durante esta noite de votação. O lampião irá definir o quarto roceiro de hoje.

Poder da chama vermelha afetará o 4º roceiro esta semana de A Fazenda?

O poder da chama vermelha foi escolhida pelo público e irá definir o quarto roceiro na 12ª roça da temporada. Com este poder, o peão poderá escolher quem entre os participantes que estão na baia ou na sede se tornará o quarto roceiro. O único que não pode ser indicado é o fazendeiro da semana, que está imune. Sendo assim, o Resta Um não será realizado na formação de roça de hoje (6).

Na baia, estão Bia Miranda e Moranguinho. Na sede, estão o fazendeiro Pelé Milflows, Babi, Iran Malfitano e André Marinho, vencedor da última prova do lampião da temporada.

O cantor não poderá ficar com as duas chamas em mãos, por conta das regras do programa. Por isso, ele lerá ambas e escolherá usar o poder da chama vermelha ou da outra, que é escolhida exclusivamente pela produção do reality show. A segunda chama só será revelada durante o programa ao vivo.

O fazendeiro Pelé será o primeiro a se pronunciar na noite de formação e indicará alguém para a 12ª berlinda. Ele só terá duas opções, Bia Miranda e Moranguinho, que são do time adversário. Os demais participantes que restaram no jogo são aliados do rapper.

Depois, a casa irá votar. Com a pequena quantidade de participantes, a formação deve ser rápida. Alguém será puxado da baia em seguida e por último o poder da chama vermelha entrará em ação para definir o quarto roceiro. O último a sentar no banquinho será o peão que decidirá quem será o vetado da prova do fazendeiro e quem terá chance de brigar pelo chapéu.

A partir dos próximos dias, não haverá mais prova de fogo na edição. Porém, os peões competirão mais uma vez na temporada. De acordo com o jornalista Flavio Ricco, do R7, neste domingo (11) será realizada uma prova especial que vai definir as duas últimas roças da temporada. Depois destas novas eliminações, os finalistas de A Fazenda 2022 serão revelados.

Quando acaba A Fazenda?

A Fazenda 2022 irá terminar no dia 15 de dezembro, quinta-feira. Era esperado que quatro participantes estivessem entre os finalistas, como nas duas edições passadas, a de 2021 e de 2020. No entanto, com as recentes desistências de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, o número pode ser menor.

Os planos da produção para as mudanças após as saídas não foram revelados até o momento pela emissora. O prêmio do primeiro lugar será de R$ 1,5 milhão, enquanto o segundo colocado levará um carro 0km para casa. Já os demais não recebem prêmios, apenas levam para casa o valor do cachê e prêmios acumulados ao longo da temporada.

Quem continua no jogo

Apenas 6 participantes restam no jogo, quatro integrantes do time B e duas peoas do grupo A. Do time que tinha Deolane Bezerra como líder, sobraram apenas Bia Miranda e Mulher Moranguinho.

Do time adversário, restaram Pelé Milflows, que não tem chances de cair na roça de hoje por ser o fazendeiro, Iran Malfitano, André Marinho, que estará com o poder da chama vermelha e amarela em mãos, além de Babi Borges, que venceu a roça falsa na semana passada.

