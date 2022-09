5 momentos da festa A Fazenda 14 que renderam treta

Quem esperava polêmicas durante a primeira festa A Fazenda, se decepcionou. O evento realizado na noite desta sexta-feira, 16, não empolgou muito os peões e terminou cedo, antes das 2h da manhã. Os desentendimentos ficaram para depois que a curtição já tinha acabado, quando os participantes já haviam voltado para a sede.

Deolane critica Bruno Tálamo durante festa A Fazenda 14

Deolane Bezerra está disposta a tretar dentro do programa. Durante a festa A Fazenda 14, a loira não poupou Bruno Tálamo e criticou as atitudes do jornalista depois dele ter ido fazer fofoca para a advogada e seu grupo, o que rendeu uma discussão com Kerline.

“O Bruno é muito vendido… Quero que ele tome no c*. Não quero ninguém grudado em mim, não”, disse a loira durante uma conversa com Moranguinho, Tiago e Thomaz. A dançarina disse que o repórter do A Tarde É Sua estava desesperado pois sabe que será votado pelo outro grupo e está tentando fazer amizade.

“Duvido que isso vai acontecer. Vão votar nele do mesmo jeito, ele só está se passando”, completou o ex da mãe de Neymar.

Thomaz e Tiago brigam após festa A Fazenda 14

Logo depois que os peões já haviam retornado para a sede, Thomaz Costa e Tiago Ramos se envolveram em uma briga. Isso porque o modelo trouxe cervejas do evento para dentro da mansão, o que não é permitido pela produção do evento e gera punição para todo os participantes.

Thomaz pediu de modo geral para que os peões levassem a cerveja de volta para evitar que todos fossem punidos, mas o modelo interpretou a fala do ator como um ataque pessoal. “Que se f*da a punição! […] Por que não falou direto para mim? Vai tomar no seu c*”, gritou Tiago.

O ator explicou que o aviso foi para todos os peões e não somente para ele, mas não adiantou. Os dois continuaram trocando ataques e o modelo até ‘ressuscitou’ o namoro de Thomaz com Larissa Manoela para atacá-lo. “Pelo menos eu não me relacionei com a Larissa Manoela para ir para a Disney”, disse.

O clima esquentou e o ex-SBT disse que os dois se acertariam lá fora. Lucas Santos e Bia Miranda tentaram ajudar, mas os peões continuaram trocando farpas.

Dila Fazendeira 🔥 on Twitter: “Treta Tiago x Thomaz. Tiago disse que já desistiu do jogo e bateu o sino #AFazenda14 pic.twitter.com/jdBZTuAGuM / Twitter” Treta Tiago x Thomaz. Tiago disse que já desistiu do jogo e bateu o sino #AFazenda14 pic.twitter.com/jdBZTuAGuM

Tiago pede para sair do programa

Depois da discussão com Thomaz Costa, Tiago informou a produção que iria desistir do reality. O modelo disse aos demais peões que havia conversado com a equipe de A Fazenda 14 e que não queria mais ficar no programa, e foi instruído a ler o manual da competição e confirmar se realmente queria deixar o confinamento.

“Eu não quero mais ficar, vocês podem respeitar isso? Não quero que cogitem mais essa palavra, eu quero ir embora” disse aos demais participantes.

O peão foi para a área externa e ficou aguardando a produção chamá-lo para deixar a sede. Até agora, A Fazenda 14 ainda não se pronunciou se Tiago segue no jogo ou realmente desistiu.

Kerline e Deolane discutem após pedido de desistência de Tiago na festa A Fazenda 14

O pedido de desistência de Tiago causou ainda uma discussão entre Kerline e Deolane. A cearensese reprovou a atitude da advogada e dos demais colegas por não ajudar o modelo enquanto ele pensava em desistir do programa.

“O menino indo desistir e todo mundo sentado, olhando”, disse a ex-BBB. “Você quer falar de todo mundo? De quem? Por que? Você acha que a gente tem que ficar segurando ele, enquanto ele [Tiago] tá fazendo m*rda? Enquanto ele tá gerando punição para a casa inteira…”, respondeu a advogada.

Kerline retrucou dizendo que queria que alguém tivesse ajudado Taigo, e a loira questionou por quê o grupo dela também não agiu. “Se você tá preocupada, vai embora com ele então! Vai junto!”, gritou Deolane.

As duas começaram a discutir enquanto os demais peões interferiram para apartar a briga. Depois, Ker começou a chorar e disse que Deolane era manipuladora.

Kevin * 🍼|🍅 on Twitter: “Kerline para a Deolane: “Quando ele pediu pra sair tu não foi lá no quarto não, mas quando tu precisou dele tu tava na cola dele, né não?” KERLINE VOCÊ É PERFEITA, SURROU ELA DEMAIS. #AFazenda14 pic.twitter.com/zAYUUDOkzz / Twitter” Kerline para a Deolane: “Quando ele pediu pra sair tu não foi lá no quarto não, mas quando tu precisou dele tu tava na cola dele, né não?” KERLINE VOCÊ É PERFEITA, SURROU ELA DEMAIS. #AFazenda14 pic.twitter.com/zAYUUDOkzz

Peões levam punição

Depois que Tiago levou a cerveja para dentro da sede e Alex Gallete bebeu o alcóolico depois do fim da festa, todos os peões foram punidos.

Os participantes vão ficar 12 horas sem água quente. Os peões se reuniram na sala para ler o comunicado e o clima foi de tensão mais uma vez.

Essa é a primeira punição de A Fazenda 2022. Toda vez que os peões quebram alguma regra estabelecida pela produção, todos os outros participantes também sofrem a consequência. Além de fazer com que as regras sejam seguidas, as punições também servem para causar ainda mais discórdia entre os jogadores.