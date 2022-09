A Fazenda 14: quem está na baia na 2ª semana

A primeira prova de fogo da temporada foi realizada neste domingo (18) e por isso já foi definido quem está na baia desta semana de A Fazenda 14. Quatro participantes estão dividindo o espaço do cavalo do confinamento e estarão em perigo durante a noite de formação de berlinda, que ocorrerá amanhã, terça-feira (20).

Quem está na baia de A Fazenda 2022?

Shayan, Moranguinho, Deborah Albuquerque e Bruno Tálamos estão na baia nesta segunda semana de confinamento de A Fazenda 2022.

Shayan foi quem perdeu a prova de fogo para Iran Malfitano e por isso foi direto para a acomodação mais indesejada do programa. Em seguida, o iraniano pôde escolher com quem dividiria o espaço e ele decidiu puxar Ellen Cardoso, a mulher Moranguinho.

Em seguida, Ellen pôde escolher outro morador para a baia e dessa vez Deborah Albuquerque foi puxada. Por último, a vice-campeã do Power Couple 2021 escolheu o jornalista Bruno Tálamo para ser o quarto nome de quem está na baia esta semana.

Além de ser um lugar sem regalias, em que os moradores precisam tomar banho ao ar livre, usar o banheiro fora da sede, dormir ao lado do cavalo Colorado, entre outras regras que deixam a vida dos participantes difícil, a baia é um lugar perigoso. Isso porque durante a votação da semana, os peões e peoas da baia ficam bastante expostos e podem ser puxados direto para a berlinda.

Se nada mudar na nova temporada de A Fazenda, a dinâmica da formação de roça fará com que alguém entre Shayan, Moranguinho, Bruno ou Deborah seja puxado para a berlinda nesta terça-feira(20), dia da primeira votação da edição. A ordem é a seguinte nas votações do confinamento: primeiro o fazendeiro da semana indica alguém, depois os participantes votam em um morador da sede. Esse segundo roceiro, puxa alguém entre quem está na baia direto para a berlinda.

Por isso, a baia é muito temida, principalmente neste começo de jogo, em que é mais fácil escapar dos votos da casa por ainda restarem muitos participantes. Como a baia sempre tem poucos moradores, os peões ficam em maior risco de cair na berlinda do programa.

Prova de fogo e poder do lampião

A prova de fogo foi realizada no fim de semana no confinamento, mas só terá exibição nesta segunda-feira (19). A disputa não é mostrada ao público nas câmeras 24 horas do Playplus e é transmitida já editada nos programas de segunda do reality show.

Um sorteio definiu quem seria os participantes concorrendo ao lampião do poder nesta segunda semana de A Fazenda 2022: Iran Malfitano e Shayan foram os selecionados. Cada um pôde contar com 7 colegas de confinamento em sua equipe, sendo que um escolheu o time do outro.

Na prova, quem saiu vitorioso foi Iran. Assim, na terça ele terá que escolher com qual das duas chamas do lampião do poder ficará e entregará o outro para um colega. A chama vermelha foi escolhida pelo público e nesta semana permitirá a anulação do voto de até 3 peões, que precisarão votar novamente.

Já a chama amarela é escolhida pela produção do programa e só tem seu poder revelado ao vivo durante o programa de formação de berlinda. A apresentadora Adriane Galisteu é que comanda tudo e guia os participantes durante a votação.

Após determinados os roceiros da semana amanhã (20), uma nova prova do fazendeiro será realizada na quarta (21) e depois uma eliminação ocorrerá na quinta (22).

