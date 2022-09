A Fazenda 14: Suzi e André estreiam edredom

Participantes competem vaga no elenco oficial com a dinâmica do Paiol.

O primeiro affair de A Fazenda 14 foi formado e ele aconteceu no Paiol, dinâmica que tem rolado com cinco famosos para que o público decida quem será o 21º peão da temporada. A atriz Suzi Sassaki e o jogador de André Santos foram para o edredom na madrugada e marcaram a primeira noite quente da edição.

Suzi Sassaki e André Santos em A Fazenda 14

Na madrugada desta quinta-feira (15), quem estava acompanhado as câmeras do Playplus pôde conferir um momento íntimo entre Suzi Sassaki e André Santos no Paiol de A Fazenda 14. A dupla foi para debaixo do edredom na cama de casal que há no quarto da dinâmica.

As luzes já estavam apagadas, mas os demais confinados do Paiol de A Fazenda 14 – Bia Miranda, Claudia Baronesa e MC Créu – ainda estavam acordados. Cada uma estava em uma das camas de solteiros do confinamento. De costas para a cama do casal, Baronesa soltou uma risada quando ouviu a dupla. Em um dos momentos do casal nas cobertas, é possível escutar a atriz sussurrar: “não para, não para”.

Pouco depois, as câmeras do reality show cortaram a exibição do Paiol e começou a mostrar a sala da sede, onde residem os 20 participantes do elenco oficial da temporada. Suzi e André foram os primeiros a iniciar um romance nesta décima quarta temporada do programa, que teve início na última terça-feira (13).

Mesmo se o momento do edredom dos dois não passar de uma noite, ou se tornar algo a mais, o caso dá dupla não durará muito no confinamento. Nesta quinta-feira (15), será encerrada a votação do Paiol e o público já vai descobrir quem entre MC Créu, Suzi, André, Baronesa e Bia vai entrar no programa. Como só um será selecionado, André e Suzi só tem chance de se ver novamente nos próximos meses caso nenhum dos dois seja escolhido pelos fãs da atração na votação da Record.

Veja como foi o momento entre Suzi Sassaki e André Santos em A Fazenda 14:

🚨O ANDRE E A SUZI TÃO SE PEGANDO NO PAIOL!!!!!! #AFazenda14 pic.twitter.com/m4UT1fHKdN — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 15, 2022

