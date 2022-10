A Fazenda 2022: Bia vai para cima de Thomaz e web pede expulsão

A madrugada desta sexta-feira (14) de A Fazenda 2022 ficou tensa após a eliminação de Tati Zaqui e marcou confusão entre Bia Miranda, Pétala Barreiros e Thomaz Costa. A neta de Gretchen foi acusada de agressão contra o ex-Carrossel, o que gerou pedidos de expulsão entre os fãs do reality.

+Mãe da Bia Miranda critica filha na Fazenda: ‘Tudo por dinheiro’

Bia brigou com Thomaz após eliminação de A Fazenda 2022

Um momento marcante da pós-eliminação desta semana de A Fazenda 2022 foi o embate entre Bia Miranda e Pétala Barreiros em Thomaz Costa. O rapaz – que é ex-integrante do grupo das garotas e agora é amigo dos rivais – chorava pela saída de Tati Zaqui, com quem viveu um romance no confinamento, quando a dupla da “Deolândia” entrou no quarto e confrontou o ex-Carrossel.

“Peita por**, peita por**. Fala, fala alguma coisa da gente. Crente de Taubaté do car****”, disse Bia enquanto ia para cima do ator. A jovem trombou corpo a corpo com o peão de A Fazenda 2022 – o que foi considerado um empurrão entre participantes e também fãs nas redes sociais – e Pétala segurou a amiga.

Em seguida, a influenciadora digital também confrontou Thomaz antes das duas deixarem o quarto: “judas, covarde, safado”.

Veja como foi momento:

A atitude de Bia Miranda não foi bem vista no confinamento de A Fazenda 2022 e também fora dele. Em conversa sobre o assunto com colegas, Thomaz falou sobre o empurrão e disse que as câmeras 24 horas do Playplus pegaram tudo. “Eu tava ali, eu vi. Ela foi para cima e empurrou ele”, comentou Bárbara Borges.

Shayan reclamou da omissão da produção de A Fazenda 2022 e disse que não feito nada sobre as atitudes do Grupo A em nenhum momento do jogo. “Não adianta, eles falam que tem advogados que estão vendo, mas não vão fazer nada”. Pouco depois, o áudio do Playplus foi cortado. Quando foi possível escutar os microfones novamente, a conversa já estava finalizada.

Babi questionando o porquê do Thomaz não reclamou com a produção sobre o empurrão que a Bia deu nele. Ele disse que não adianta porque eles não irão fazer nada contra o lado de lá. Shay dizendo que eles falam que tem advogados assistindo. #AFazenda14

pic.twitter.com/xnwYFLL1Hz — emer (@emerzow) October 14, 2022

Nas redes sociais, fãs do reality show pediram pela expulsão de Bia, mas a produção de A Fazenda 2022 não se pronunciou até o momento. Esta não é a primeira que isso acontece na edição. Deborah também acusou Deolane de agressão e Vini chegou a empurrar Thomaz no começo do programa. Nenhum dos dois foi expulso, por isso as chances de Bia deixar o reality show parecem pouco prováveis.

Patrocinadores apioam crimes. Carelli escorrega nas regras. Agressões é ameaças não é entretenimento. H BIA EXPULSA pic.twitter.com/OAa47Gh0rr — Ma (@AlvesMariisa) October 14, 2022

Babi dizendo pra Ruivinha que a produção está avaliando sobre a postura da Bia de ter empurrado o Thomaz no quarto. BABI prevenidos tudo e realmente espero que Bia seja Expulsa. REGRAS DEVEM SEREM CUMPRIDAS!!!

Bia Expulsa #EliminacaoAFazenda — Bruna Havennah 🌋🦚🌻 (@BrunaFe56829541) October 14, 2022

Ninguem aguenta assitir impunidade

Basta.

ISSO Tem q acabar BIA EXPULSA pic.twitter.com/KsAo52j700 — piloto de fuga🍞🍞🌻🌻🌵🌵❤️‍🔥❤️‍🔥 (@lopeseridan2) October 14, 2022

Peões foram punidos

Além da confusão da madrugada em A Fazenda 2022, os peões também foram surpreendidos com uma punição. Durante 48 horas, a sede ficará sem água quente. A punição é devido a integrantes do Grupo A terem danificado panelas do programa durante a comemoração do retorno de Vini Buttel.

Quando o modelo voltou da roça, alguns peões provocaram os adversários, usaram panelas para bater nas mesas em meio aos gritos. Mais tarde, a fazendeira Bia Miranda foi chamada para ler o comunicado da produção de A Fazenda 2022.

“Segundo a página 20 do manual de sobrevivência, é proibido quebrar ou danificar qualquer objeto, item ou móvel propositalmente. Pelo descumprimento dessa regra, todo o grupo será punido, vocês ficarão 48 horas sem água quente”, disse a fazendeira da semana.

“Desculpa Brasil, desculpa gente, foi muita emoção”, comentou Pétala.

Assista ao momento em que os participantes danificaram os itens da casa para comemorar:

ENTENDA: veja quem está no grupo A e no grupo B em A Fazenda 2022