A Fazenda 2022: prêmio e cachê serão parcelados em 3 vezes, diz site

As vinte celebridades escolhidas para participarem da nova temporada do reality recebem um cachê A Fazenda 2022, além dos prêmios acumulados durante a competição. A emissora parcela o valor em até três vezes, assim como o prêmio final de R$1,5 milhão.

Qual o valor do cachê A Fazenda 2022?

O valor padrão do cachê A Fazenda 2022 é de R$ 80 mil, pago em até três parcelas, conforme apurado pelo portal Na Telinha. Não há distinção de cachê entre os convidados, mesmo após alguns famosos terem pedido um valor maior do que oferecido pela emissora.

O prêmio do vencedor, de R$ 1,5 milhão, também é pago em três vezes de R$ 500 mil. O prazo para o escolhido pelo público receber o valor milionário é de até 90 dias depois da exibição da final. Quem paga os tributos é o próprio campeão, enquanto a emissora fica responsável por pagar o montante bruto.

Além do cachê e do valor final, os peões podem acumular prêmios em dinheiro e outros ‘mimos’ de acordo com o desempenho nas provas. No ano passado, houve até o sorteio de um carro entre os participantes nas primeiras semanas da competição.

A Fazenda 2022 começa no dia 13 de setembro, terça-feira, na faixa de horário das 22h30. Os participantes ainda não fora divulgados oficialmente pela emissora, o que deve acontecer nos próximos dias. Na web, nomes como Natália Deodato, Felipe Prior, Deolane Bezerra, Deborah Albuquerque, Pétala Barreiros e Thomaz Costa são alguns dos citados pela imprensa e pelos internautas.

O reality segue sendo comandado por Adriane Galisteu, que assumiu a apresentação do programa no ano passado após a demissão de Marcos Mion. A loira foi muito elogiada pelo público também por sua atuação no Power Couple Brasil.

O programa segue com a programação já conhecida pelo público, com a formação de roça, prova do fazendeiro, eliminação, festas, formação da baia e prova do lampião. A Fazenda 2022 fica no ar por três meses, entre setembro e dezembro.