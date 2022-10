A Fazenda 2022: com a expulsão de Shay e Tiago, quem entra?

A madrugada desta sexta-feira (21) foi de muito drama em A Fazenda 2022. Após uma confusão que gerou agressão entre Tiago Ramos e Shayan Haghbin, a dupla deixou o confinamento. Agora, o que o público quer saber é o que acontecerá com as vagas dos participantes. As apostas estão nos nomes dos famosos que fizeram parte do Paiol no começo da temporada.

Vai ter substituição em A Fazenda 2022 após expulsões?

A Record TV ainda não se pronunciou sobre possíveis substituições no elenco de A Fazenda 2022 por causa das expulsões de Shayan e Tiago Ramos. A apresentadora Adriane Galisteu e o diretor geral do programa Rodrigo Carrelli também não falaram sobre o assunto nas redes sociais até o momento.

Entre o público de A Fazenda 2022, a teoria é que novos peões serão mandados para a sede. A saída de Tiago e Shayan ao mesmo tempo afeta o cronograma do programa, que tem previsão de terminar apenas em dezembro. Por isso, as chances de alguém entrar agora no reality show existem.

As apostas dos fãs do reality show são MC Créu e Claudia Baronesa, pois a dupla ficou no Top 3 de mais votados do Paiol. A dinâmica foi vencida por Bia Miranda, que se tornou a 21ª peoa da temporada ao receber 36,65% dos votos do público. Baronesa ficou em segundo lugar com 36,54% e quase alcançou o percentual de Bia. Créu ficou mais atrás e somou 19,01%.

Nas redes, a dupla já até brincou sobre a possibilidade de entrar no programa. Créu postou um vídeo na madrugada praticando flexões e se preparando para o programa. Pouco antes disso, ele havia feito um tweet em que escreveu: “obrigado meu Deus pelo Livramento que o senhor me deu”.

Claudia Baronesa também falou sobre a possibilidade de entrar no programa. A empresária postou alguns stories sobre o assunto no Instagram e disse que já estava preparando sua mala e o look que usaria para entrar em A Fazenda 2022.

É bom lembrar que nada foi confirmado pela Record e por enquanto a possível entrada da dupla não passa de especulação. Porém, substituições já ocorreram no programa antes.

Em 2019, Phellipe Haagensen foi expulso no primeiro mês de programa por assédio e foi substituído pelo ex-Power Couple Jorge Sousa. Já em 2021, Nego do Borel foi expulso, também por assédio e no primeiro mês de programa, e ninguém entrou em seu lugar.

Outras possibilidades – André e Suzi Sassaki

Apesar de Créu e Claudia Baronesa serem as apostas por terem recebido o maior número de votos no Paiol de A Fazenda 2022, caso a dupla seja convidada para o programa a esta altura do campeonato, mas recuse o convite, ainda existem dois nomes do Paiol para a possível substituição.

André Santos e Suzi Sassaki estiveram na dinâmica e ocuparam o quarto e quinto lugar da votação, respectivamente. O jogador de futebol recebeu 6,24% dos votos, enquanto a modelo ocupou a lanterna da votação com apenas 1,56% do favoritismo do público.

A dupla inclusive foi quem estreou o edredom na temporada. Durante os poucos dias em que ficaram confinados no programa, os dois foram para a cama.

Nenhum dos dois comentou o assunto nas redes sociais até agora ou brincou sobre uma possível entrada em A Fazenda 2022, como Créu e Baronesa fizeram. Apenas André citou uma matéria sobre o assunto nos stories e usou um emoji de surpresa.

