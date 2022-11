A Fazenda 2022: como foi a divisão de tarefas da fazendeira Bia

Na manhã desta quinta-feira, 3, a nova fazendeira Bia Miranda fez a divisão de tarefas entre os peões da sede de A Fazenda 2022. A neta de Gretchen aproveitou o momento para alfinetar seus rivais do grupo B e ainda provocou Bárbara Borges, afirmando que a atriz tem inveja de Deolane Bezerra.

Quem ficou com o que na divisão de tarefas em A Fazenda 2022?

A divisão de tarefas da semana foi feita por Bia Miranda, que não perdeu a oportunidade de colocar seus adversários do grupo B para trabalhar e ainda dar aquela alfinetada.

A neta de Gretchen começou escolhendo Moranguinho e Iran Malfitano para cuidarem da vaca e do touro. Em seguida, ela designou Bárbara Borges para ficar no cuidado do cavalo Colorado e aproveitou para provocar a rival. "Como a Babi ficou um pouco triste que a Deolane comprou o cavalo e ela não podia comprar, eu vou colocar o cavalo pra ela ficar uma semana com ele e parar de ter inveja dos coleguinhas", disse.

Bia seguiu com a divisão de tarefas colocando Alex Gallete nas lhamas, Ruivinha de Marte nas ovelhas, Deborah Albuquerque na horta e plantas, Kerline Cardoso nas aves e Pelé Milflows para tirar o lixo da sede. A neta de Gretchen também escalou seu aliado Lucas Santos para cuidar dos porcos e soltou um "é a vida!".

A influenciadora digital finalizou dizendo que está disposta a ajudar todos os peões que tiverem dificuldades para fazerem suas tarefas e foi aplaudida.

Moranguinho e Iran Malfitano: vaca e touro

Bárbara Borges: cavalo

Lhamas: Alex Gallete

Ovelhas: Ruvinha de Marte

Porco: Lucas

Hortas e plantas: Deborah Albuquerque

Aves: Kerline Cardoso

Lixo: Pelé Milflows

Assista ao momento da divisão de tarefas feita por Bia Miranda:

Por que Bia chamou Babi de invejosa?

Bárbara Borges voltou a ser chamada de invejosa durante a divisão de tarefas desta quinta, agora por Bia Miranda. A neta de Gretchen relembrou uma treta entre a ex-paquita e a advogada por causa de uma compra de cavalo feita por Deolane.

Durante a formação de roça da última terça (1º), Bárbara votou em Deolane Bezerra não poupou a advogada. “Soberba absurda, arrogância, prepotência. […] É uma pessoa com ego infladíssimo, com o rei na barriga", começou. A atriz fez um longo discurso para justificar seu voto na doutora, dizendo que a loira tem uma necessidade absurda de mostrar que limpa a casa enquanto chama os demais confinados de porcos. Babi também chegou a rival de ser uma "agressora verbal".

Obviamente Deolane se defendeu e citou a treta do cavalo relembrado por Bia na manhã de hoje. "A Babi é uma invejosa disparada da minha pessoa, desde que chegou aqui. Eu estava deitada na baia, falei que fiz um ensaio pra Fazenda, que amei o cavalo, que era dócil, e que queria comprar. E ela falou, com uma inveja doentia, que me causou arrepio: ‘eu não posso comprar um cavalo, é muito caro'”.

Quem está na roça de A Fazenda 2022?

Iran Malfitano, Deolane Bezerra e Lucas Santos são os peões que estão na roça desta semana. A eliminação ocorrerá na noite desta quinta-feira, 3.

A advogada caiu em sua segunda roça após receber sete votos durante a votação aberta e escolheu Iran Malfitano para puxar da baia. Lucas Santos ocupou o quarto banquinho ao perder a dinâmica de sorte que substituiu o resta um nesta semana.

Bia Miranda também estava na berlinda ao ser indicada por Pelé Milflows, mas conseguiu escapar ao vencer a Prova do Fazendeiro realizada na quarta-feira - essa é a segunda vez que a neta de Gretchen se livra da votação popular e se torna a líder da semana.

A Fazenda 2022 hoje começa às 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Amor sem Igual.