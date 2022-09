A Fazenda 2022: Deborah Albuquerque antes e depois

Deborah Albuquerque antes e depois é bastante surpreendente. A nova peoa de A Fazenda começou a carreira artística aos 15 anos de idade e mudou bastante de lá para cá. Hoje, aos 37 anos, ela é conhecida por ser musa fitness e ter um corpo malhado, mas já precisou rebater muitas críticas sobre sua aparência.

Deborah Albuquerque antes e depois: famosa fez plásticas?

Deborah Albuquerque já mudou de cabelo algumas vezes ao longo de sua vida, mas é mais conhecida pela transformação em seu corpo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deborah já deixou claro várias vezes que nunca fez lipoaspiração – o seu “tanquinho negativo” é resultado de eletroestimulações realizadas cinco vezes por semana com a ajuda de personal trainer.

Ela também já declarou que faz o uso de hormônios com acompanhamento médico. Em seu Instagram, Deborah já chegou a dizer que “plástica é pras fracas”, apesar de ter feito rinoplastia e ter colocado silicone.

Apesar do shape, Deborah já rebateu publicamente críticas sobre seu corpo ao menos duas vezes em sua página no Instagram. Em 2020, ela fez um texto falando sobre seus músculos, que constantemente são vistos como algo que foge das características femininas.

“Forte e feminina! Vamos parar de falar que mulher que treina parece homem… Quer algo mais feminino que curvas acentuadas? Não né!”, escreveu a ruiva. Ela disse que nunca fez lipoaspiração e que faz o uso de hormônios de forma controlada com o seu médico. “Ao invés de criar uma fantasia de que quem é sedentária tem o corpo mais feminino; mude! Vá treinar e ganhe formas muito mais femininas e lucre na saúde que agradece a musculação e boa alimentação! E hormônios podem sim! Sempre com médico estudado na área e responsável…Plástica é pras fracas”, escreveu.

Depois de sua participação no Power Couple Brasil, Deborah Albuquerque alongou os cabelos mas manteve o tradicional tom ruivo. Na mesma época, ela voltou às redes sociais para rebater novas críticas em relação à aparência e desmentir rumores de que havia feito algum procedimento plástico.

“Sei de críticas à minha aparência e até falsas acusações, de pessoas que muito jovens se submeteram a cirurgias enormes, podendo somente usar os bons hormônios da juventude… […] Eu nunca irei julgar aparência de ninguém e nem sair gritando nome das pessoas como fizeram comigo nunca. Mas contra “fotos” não há argumentos!”, escreveu. Ela publicou algumas fotos de sua juventude para mostrar que não fez intervenções cirúrgicas no abdômen.

Atualmente, Deborah está com o cabelo curtinho, mas manteve o ruivo. Ela também usou uma peruca rosa em seu vídeo de divulgação da participação de A Fazenda.

Quem é Deborah Albuquerque?

Deborah Albuquerque já é conhecida por quem acompanha os realities shows da Record. A paulista participou do Power Couple 5, no ano passado, ao lado do marido Bruno Salomão. Depois de muitas tretas e rivalidades, o casal terminou a disputa em segundo lugar, perdendo o prêmio para Mari Matarazzo e Matheus Yurley.

Aos 15 anos de idade, Deborah fazia parte do grupo de axé As Ronaldinhas – ao contrário das outras integrantes, ela nunca ficou com o jogador de futebol.

Foi assistente de palco do Legendários e no programa Feira do Riso, da Rede TV. Em 2011, venceu o concurso Musa do Paulistão, representando o time Americana.

Além do Power Couple, Deborah participou do Famosos em Apuros, reality exibido dentro do programa a Hora do Faro, em janeiro deste ano. A ruiva se consagrou como a grande vencedora e levou para casa o prêmio de R$30 mil.

Agora, entra em A Fazenda 14 para brigar pelo prêmio de R$1,5 milhão. Além de Deborah, já foram anunciados pela emissora: a dançarina Moranguinho, a influenciadora digital Ruivinha de Marte, a advogada Deolane Bezerra e os atores Thomaz Costa e Iran Malfitano.

O programa começa em 13 de setembro, terça-feira, às 23h, horário de Brasília. Adriane Galisteu segue sob o comando da atração pelo segundo ano consecutivo.