A Fazenda 2022: delegação de tarefas da fazendeira Bia tem provocações

Nesta manhã de quinta-feira (13), a delegação de tarefas para a nova semana de A Fazenda 2022 foi realizada. A nova fazendeira da casa, Bia Miranda, separou as atividades que cada peão irá cuidar durante seu reinado e soltou algumas alfinetadas aos adversários.

Como foi a delegação de tarefas de Bia Miranda em A Fazenda 2022?

Bia Miranda deu início a delegação de tarefas desta semana de A Fazenda 2022 colocando dois adversários de seu grupo em uma das tarefas mais temidas da casa, o trato da vaca e do touro, por ser trabalhosa e difícil. Ela escolheu Kerline e Alex Gallete para a tarefa e Deolane Bezerra brincou: “olha como dá certo dar close e lacrar”.

Depois de selecionar quem cuidaria do cavalo, lhamas e ovelhas, a nova fazendeiro provocou: “o porco vai para o porco, Shay”. O iraniano não rebateu o comentário e a delegação de tarefas seguiu em frente.

Antes de finalizar a divisão, Bia Miranda fez mais um comentário ácido. “Lixo para o lixo”, disse a fazendeira ao colocar o nome de Tati Zaqui na tarefa de retirar diariamente o lixo. A funkeira também não quis rebater a nova fazendeira, por isso não houve bate boca.

Quando terminou a delegação de tarefas, a peoa concluiu com um discurso: “é isso gente. Quando eu cuidei das aves, o Shay não me ajudou, quando cuidei das plantas, o Alex leu o manual para mim e ainda ficou faltando coisa porque levei atenção do caseiro. Eu acho que aqui todo mundo sabe ler né? E o braço e a perna tá tudo ok, então bom dia e boa sorte. Bom trabalho”.

Veja como ficou a delegação de tarefas desta semana de A Fazenda 2022:

Vaca: Alex e Kerline

Cavalo: Pelé Milflows

Lhamas: Ruivinha

Ovelhas: Babi

Porcos: Shay

Horta e plantas: Iran Malfitano

Aves: Thomaz Costa

Lixo: Tati Zaqui

