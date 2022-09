A Fazenda 2022: Deolane ameaçou Deborah? Entenda a briga

A maior rivalidade de A Fazenda 2022 está formada. Deolane e Deborah tem trocado ofensas desde o início do reality e o clima tem pesado a ponto da ex-Power Couple dizer que tem sido ameaçada pela doutora. A afirmação foi feita durante a votação ao vivo, na noite de terça, 20, e levou a web a questionar se a peoa sofreu ameaças.

Afinal, o que rolou entre Deolane e Deborah?

O que aconteceu entre Deolane e Deborah em A Fazenda 2022

Deolane e Deborah estão construindo a maior rivalidade de A Fazenda 2022. Já nos primeiros dias, as duas armaram barraco na sede porque a advogada acusou a ex-Musa do Paulistão de ameaçar divulgar intimidades de Pétala Barreiros para a mídia, em especial para o jornalista de fofocas Leo Dias.

A partir de então, as peoas passaram a não se suportar. No dia 15 de setembro, enquanto as duas trocavam farpas, a doutora ficou visivelmente irritada. “Você tá fazendo de tudo pra eu te bater, porque você me conhece“, disse a loira. “Se eu pegar você eu te arrebento, saio daqui presa“, declarou.

Por outro lado, ao longo de uma semana de confinamento, Deolane Bezerra ganhou apelidos de Deborah. Ao dizer que votaria na rival, a ruiva debochou dos aliados da peoa. “São volumosos, numerosos, são sorrateiros, subterrâneos. Jararaca, Surucucu, sucuri. Doutora Jararaca, chata, requenguela“, disse.

