A Fazenda 2022: Deolane Bezerra estará na nova temporada?

Contagem regressiva para o público saber quem serão os participantes de A Fazenda 2022. Enquanto os fãs especulam quem vai participar da atração, um nome é dado quase como certo no reality rural: Deolane Bezerra.

Deolane Bezerra vai estar em A Fazenda 2022?

Deolane Bezerra deve estar em A Fazenda 2022, segundo o jornalista Leo Dias, do Metrópoles. O colunista conta que a advogada aceitou participar do programa porque quer mostrar um lado diferente ao público e tudo aquilo que não é possível transmitir pelas redes sociais.

Com mais de 14 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora digital ganha muito dinheiro com contratos de publicidade. Com o confinamento, ela não poderá atender a marcas e por isso terá menos dinheiro entrando na conta bancária – mesmo com o cachê do programa – segundo o jornalista do Metrópoles.

Além disso, Leo Dias revelou que Deolane irá aproveitar sua exposição em A Fazenda 2022 para lançar uma linha de roupas e já está com equipe preparada para atender suas redes sociais ao longo do processo.

Deolane nega participação no reality

Apesar dos boatos, Deolane tem negado que participará de A Fazenda 14 e justifica que precisa estar fora do confinamento para poder votar nas eleições de outubro. “Eu tenho que votar meu povo! Mamãe precisa estar aqui pra votar 13”, escreveu no Twitter no dia 3 de agosto.

No entanto, uma publicação da influenciadora nos stories do Instagram no dia 27 de agosto despertou o alerta de seus fãs. A famosa mostrou que estava em um ensaio fotográfico e ao fundo foi possível caixotes, trigo e botas, o que poderiam indicar que Deolane estava preparando as fotos de divulgação que sua equipe irá usar durante sua participação em A Fazenda 2022. A famosa não comentou o caso e as teorias do público com as imagens.

Quando começa A Fazenda 14?

A nova temporada do reality show rural da Record começará no dia 13 de setembro, uma terça-feira. Desde o começo do mês de setembro, os participantes da temporada ficarão pré-confinados em um espaço determinado pela produção até o dia em que de fato pisarão na casa.

Esta tática de colocar os competidores com antecedência em um hotel antes da estreia começou após a pandemia do covid-19 estourar no Brasil. Era comum que os competidores fosse para um pré-confinamento apenas no fim de semana em que o programa começaria. Porém, com o risco de infecções, a emissora passou a adotar um pré-confinamento de cerca de duas semanas, o que continua sendo adotado.

A décima quarta temporada do reality show rural será apresentada por Adriane Galisteu, que está a frente do programa desde 2021. As gravações da competição acontecem em Itapecerica da Serra (SP).

Assista o teaser da temporada:

