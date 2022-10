A Fazenda 2022: Deolane é acusada de cuspir em Deborah durante briga

Na madrugada desta sexta-feira (7) de A Fazenda 2022, as rivais Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra brigaram novamente. Desta vez, a ex-Power Couple acusou a advogada de agressão e disse ter levado uma cuspida na cara. As câmeras do Playplus não deixaram o público ver a ação completa e fez cortes ao longo do barraco.

+Porcentagem de quem saiu de A Fazenda: Rosiane é 3ª eliminada

Como foi a briga de Deolane e Deborah em A Fazenda 2022?

Nesta madrugada de A Fazenda 2022, Deolane e Deborah brigaram porque a advogada resolveu defender a amiga Pétala Barreiros depois de um atrito da influencer com a ruiva. A confusão começou porque a ex-Power Couple estava no quarto em um papo com seus aliados, quando viu Pétala na cama. Deborah acusou Pétala de estar lá para escutar sua conversa, o que chateou a jovem.

Pétala desapareceu por alguns minutos da sede e ao retornar contou que bateu o sino, pois queria ir embora. Ao descobrir o que Deborah falou sobre a amiga, Deolane confrontou a ruiva. As duas começaram a bater boca e Deolane soltou xingamentos: “eu duvido se eu não te pego lá fora eu não arrebento a sua cara”.

“Eu não tenho medo de você”, rebateu Deborah. “Eu duvido. Aí você vai ver quem sou. Put***, vagab****”, disse a advogada. “Tá vendo Brasil, essa é a Deolane, essa é ela de verdade”, comentou Deborah. “Prefiro do que ser cínica como você”, rebateu Deolane.

As duas continuaram brigando e as câmeras 24 horas do Playplus acabaram cortando alguns pedaços da briga. Quando o sinal retornou, Deborah estava acusando a colega de confinamento de agressão. Ela disse que foi pressionada contra a madeira dos baús que ficam na frente das câmeras e por isso machucou a perna. Além disso, disso que levou uma cuspida de Deolane na cara.

Deborah comentou que queria que a produção de A Fazenda 2022 tomasse uma atitude e pediu que o assunto fizesse barulho nas redes sociais e Deolane fosse expulsa. Nenhum pronunciamento foi feito até agora pelo programa. Cuspidas já aconteceram em outras edições do reality show e não resultaram em expulsão. Agora resta saber se a acusação sobre Deborah ter machucado a perna será levada em consideração.

Veja como foi a confusão em A Fazenda 2022:

