A Fazenda 2022: divisão de tarefas de Babi tem deboche de Deolane

Bárbara Borges venceu a prova do fazendeiro e agora assume o chapéu de chefona da semana em A Fazenda 2022. O reinado da atriz começou com a habitual divisão de tarefas da semana, que acabou em confusão nesta manhã de quinta-feira (10). Inimiga declarada de Deolane Bezerra no confinamento, a loira foi alvo de bate boca e deboche depois que tentou atribuir uma função para Bia Miranda que a peoa já havia feito.

Como ficou a divisão de tarefas de A Fazenda 2022 esta semana:

Vaca e Touro: Pétala e Deolane

Cavalo: Deborah Albuquerque

Lhamas: Bia Miranda

Ovelhas: Alex Gallete

Porcos: Pelé Milflows

Horta e plantas: André Marinho

Aves: Moranguinho

Lixo: Kerline Cardoso

A divisão de tarefas desta semana de A Fazenda 2022 começou com um discurso de Bárbara, que disse estar muito feliz com a conquista. Depois, ela deu início a delegação de funções. De cara, ela colocou suas rivais Deolane e Pétala no trato da vaca e do touro, um dos mais temidos da casa. "Você já podem comemorar, vão ser as parceiras, amigas inseparáveis [na tarefa]", comentou.

Em seguida, a fazendeira continuou as separações, mas logo acabou em uma briga com integrantes do grupo A. Babi tentou colocar Bia Miranda no cuidado das aves, no entanto, Deolane frisou que a jovem não poderia fazer a função, pois já cuidou das aves antes e algumas pessoas ainda não haviam passado pela tarefa.

Babi se recusou a trocar a neta de Gretchen da tarefa e Deolane reclamou: "ela não pode fazer, tá no manual". Uma discussão começou e as peoas começaram a bater boca. "Quer ajuda para interpretar?", debochou Deolane. Bárbara tentou ignorar os comentários e disse que Bia continuaria no cuidado das aves. Porém, pouco depois a nova fazendeira foi avisada pela produção que Bia não poderia ficar com a função.

Parte do grupo A comemorou e Bárbara ficou em dúvida sobre a troca de funções. Enquanto se decidia, a advogada voltou a tirar sarro da rival: "que burra, dá zero para ela". Alex ajudou Bárbara com algumas ideias e a fazendeira seguiu as dicas do aliado.

Pouco depois, Deolane fez caretas e brincou: "aah não é do jeito que ela quer". "Pra mim é o famoso tanto faz", rebateu Bárbara. Bárbara então terminou a divisão de tarefas e comentou: "obrigada, divirtam-se, um ótimo dia para vocês". Bia, Deolane e Pétala saíram comemorando e gritando: "aha uhu, o VT é nosso".

Assista a divisão de tarefas da fazendeira Bárbara:

