A Fazenda 2022 estreia: quando sai a lista oficial de peões?

A Fazenda 2022 estreia está chegando! Os primeiros nomes dos peões serão divulgados na próxima terça-feira, 6, durante o programa Hoje Em Dia. Haverá também uma pré-estreia na segunda-feira, 12, na qual serão apresentados os quatro famosos que vão ficar confinados no paiol.

Quando serão anunciados os participantes de A Fazenda 2022 estreia?

Os nomes dos participantes de A Fazenda 14 serão anunciados na terça-feira, 6 de setembro, a partir das 10h, horário de Brasília. Alguns dos famosos serão revelados no programa Hoje Em Dia, que contará com a presença da apresentadora Adriane Galisteu e do diretor Rodrigo Carelli.

Já na próxima segunda-feira, 12, a Record realiza uma pré-estreia do reality sob o comando de Galisteu, que será um “esquenta” para o programa que começa no dia 13.

O programa especial revelará as novidades da temporada e já adiantará os nomes dos vinte famosos que vão entrar na disputa. O público também vai conhecer os quatro candidatos a peões que ficarão confinados no paiol – será a audiência que vai decidir por meio de uma votação quem merece entrar no jogo de fato. A dinâmica foi realizada pela primeira vez no ano passado.

Depois que o escolhido pelo público entrar para o reality, o paiol se transformará no “Rancho do Fazendeiro”, um benefício inédito para os peões que vencerem a Prova do Fazendeiro ao longo da competição.

A Fazenda 14 estreia em 13 de setembro, terça-feira, a partir das 23h, apresentado por Adriane Galisteu. A exibição será de domingo a domingo nas noites da Record TV.

O vencedor do reality show leva para casa o prêmio de R$1,5 milhão e os prêmios conquistados ao longo da temporada. No ano passado, o segundo colocado ganhou um carro 0km.

Enquanto os nomes dos peões não são divulgados oficialmente, a imprensa e os internautas já começam a repercutir alguns possíveis candidatos ao prêmio milionário. Deolane Bezerra, Natália Deodato, Felipe Prior, Pétala Barreiros, Thomaz Costa e Victor Igoh foram citados.

