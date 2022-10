A Fazenda 2022: fazendeiro Alex vai mandar quem a roça?

Mais uma semana de programa, mais uma roça em A Fazenda 2022. Nesta terça-feira (11), os peões participarão da quarta formação de berlinda da temporada e 4 competidores passarão pelo temido banquinho do reality show rural da Record TV. Mas quem o fazendeiro deve indicar direto para a votação de eliminação?

Aproveite e participe da Enquete a Fazenda 2022: com a saída de Rosiane, quem deve vencer?

Alex cogita vingança para a roça de A Fazenda 2022

O atual fazendeiro Alex Gallete já acenou que pretende mandar Vini Buttel direto para a roça de A Fazenda 2022. Para chegar ao nome do rapaz, Alex contou com a ajuda das peoas Kerline Cardoso, Bárbara Borges e Tati Zaqui.

No sábado (8), o grupo se reuniu no rancho do fazendeiro da semana para combinar em quem votariam e o primeiro citado foi o do ex-De Férias com o ex. “[Vini é] indicação do fazendeiro”, avaliou Bárbara.

Para quem não lembra, na semana passada, Vini Buttel era o fazendeiro e foi quem mandou Alex Gallete para a roça. O chefão da semana acusou o colega de confinamento de tentar sabotá-lo no jogo, criar intrigas e distorcer suas palavras e ações na casa.

Alex discordou do fazendeiro e o acusou de ser machista, homofóbico e xenofóbico. Os dois bateram boca durante a votação de A Fazenda 2022 e a briga precisou ser interrompida pela apresentadora Adriane Galisteu.

Alex não foi vetado por Rosiane Pinheiro, a quarta roceira da semana, e por isso pôde participar da disputa pelo chapéu contra Tiago Ramos e Rosiane. Ele venceu a prova e recebeu o cargo que pertencia ao rival Vini. Na manhã seguinte, durante a separação das tarefas, ele colocou Vini em um dos piores trabalhos da casa, o trato da vaca e do touro.

Depois do papo que tiveram sobre Vini ser a indicação de Alex na roça de hoje de A Fazenda 2022, no sábado, Kerline sugeriu os nomes que poderiam ser os mais votados entre os peões da sede. A peoa citou Bia Miranda ou Pétala Barreiros como possíveis alvos dos votos. Por isso, as peoas também devem correr perigo nesta quarta roça da edição.

Veja como foi o rancho do fazendeiro desta semana em A Fazenda 2022:

Que horas começa a roça de A Fazenda 2022 hoje?

O reality show rural da emissora de Edir Macedo hoje começa às 23h00, depois da novela Amor sem Igual. Segundo a programação oficial do canal, o programa terá 1 hora e 15 minutos no ar e a partir das 00h15 cederá espaço para o Jornal da Record – 24h.

Na formação de berlinda de hoje, a chama vermelha permitirá que um peão da baia fique disponível para os votos da casa. A chama amarela será revelada ao longo do programa. Serão enviados para a roça quatro peões, o indicado do fazendeiro desta semana de A Fazenda 2022 Alex Gallete, o peão mais votado da casa, o puxado da baia e o que sobrar no Resta Um.

Amanhã, quarta-feira (12), alguém irá escapar da berlinda com a prova do fazendeiro.

Leia também

Deolane é quem tem mais seguidores em A Fazenda 2022: veja ranking