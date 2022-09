A Fazenda 2022: Ingrid joga esterco em pertences de Vini e causa confusão

Uma confusão pós-prova do fazendeiro marcou a madrugada desta quinta-feira (29) de eliminação em A Fazenda 2022. Ingrid Ohara encheu um saco com esterco e despejou nos pertences de Vini Buttel, o vencedor da disputa.

+Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Rose ou Ingrid, quem fica?

Por que Ingrid jogou fezes de animal em roupas de Vini em A Fazenda 2022?

A peoa – que está na 2ª roça da edição – estava furiosa com o resultado da prova e a estratégia usada pelo Ex-De Férias com o Ex na briga da pelo chapéu.

Ingrid começou a despejar todo o cocô de animal nas roupas de Vini Buttel e assustou os demais participantes. “Que isso? Não”, tentou impedir Pelé Milflows, mas já era tarde demais.

“Não! Não Ingrid”, alertou Bárbara Borges, mas a peoa já havia despejado todo o conteúdo do saco de lixo. “Ele só fala bosta, agora quero que ele coma a bosta de volta”, justificou a influenciadora digital.

Vini Buttel não estava no quarto de A Fazenda 2022 no momento, mas foi avisado sobre o ocorrido e se revoltou. O fazendeiro da semana bateu boca com Ingrid e a chamou de “fedelha”. Ingrid rebateu as acusações do peão: “e a sua cara de bosta? Só fala bosta, só fala merda”.

Em papo com os colegas de confinamento de A Fazenda 2022 após o ocorrido, Ingrid confessou que estava revoltada com a atitude de Vini durante a prova do fazendeiro. Na disputa, que exigiu raciocínio e memória, os peões precisavam andar em um tabuleiro. Eles tinham que escolher um número e pulavam em casas. Algumas quebravam e outras permaneciam inteiras, era necessário lembrar qual a direção correta para chegar até o chapéu.

Depois de uma queda, Vini usou o caminho que havia sido percorrido por Ingrid e conseguiu vencer, o que deixou a paraense revoltada.

Desculpas

Na manhã desta quinta-feira, durante a separação da tarefas da semana, Ingrid Ohara se desculpou com os participantes pela atitude e disse que foi impulsiva. Ela se recusou a se desculpar com Vini, mas pediu perdão para os demais colegas que se sentiram chateados com a situação e alguns que também tiveram roupas e pertences atingidos pelo cocô, como Lucas Santos e André Marinho.

Veja como foi o momento em que Ingrid encheu as roupas de Vini de esterco em A Fazenda 2022 e a briga da dupla depois:

Ingrid jogou uma sacola cheia de coco de cavalo nas roupas do Vini: “Só fala bosta, agora quero que ele coma a bosta de volta”. pic.twitter.com/T1fCTJe3Mt — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) September 29, 2022

Leia também

Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem sai na 2ª roça?

Enquete UOL atualizada A Fazenda 2022 aponta Ingrid eliminada