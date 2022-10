A Fazenda 2022: Iran Malfitano detona produção: ‘não vão me calar’

Na tarde desta sexta-feira, 14, Iran Malfitano acusou a produção de A Fazenda 2022 de proteger o grupo rival ao seu, comandado por Deolane Bezerra. O ator listou uma série de problemas causados pelos participantes, que não foram punidos pelo programa. Ele alega que o jogo não está sendo justo e que o reality não tem credibilidade.

Durante uma conversa com Tomaz Costa na área externa de A Fazenda 2022 nesta sexta-feira, Iran Malfitano criticou a produção do programa. O ator começou listando os itens quebrados pelo grupo rival e acusou o reality de não puni-los corretamente.

“Uma cadeira foi quebrada pelo Vini, várias formas de bolo na primeira vez, ontem foram outras formas de bolo. E o que foi? Uma punição de 24 horas”, disse. “Então, vamos quebrar uma cadeira e algumas coisas”, continuou.

O ator estava bastante revoltado com a situação e disse que assim que sair de lá, ninguém irá conseguir fazer com que ele se cale. O ex-global também criticou a parcialidade do programa, que estaria favorecendo o outro grupo: “Tem muita gente vendo o que eu tô vendo! Pra ser um programa correto, um programa direito, tem que ser igual pra todo mundo! E não está sendo”.

Malfitano também disse que o programa não tem credibilidade. “Me calar não vão mesmo! E credibilidade não está tendo nenhuma!”, completou.

Iran relembrou a vez em que Tiago Ramos pulou a cerca para tentar sair do programa. Segundo o ator, antes de entrar em A Fazenda 2022, a produção havia informado que quem fizesse isso seria eliminado. “Quando eu entrei aqui, me falaram: ‘Se pular a cerca branca, já vai embora…’”, disse.

Essa é a segunda vez em menos de 24 horas que a produção é criticada pelos participantes. Na noite de ontem, Shayan Haghbin também falou que o staff do reality não faz nada em relação aos acontecimentos da sede, depois de Tomaz Costa ser empurrado por Bia Miranda. “Eles não fazem nada do lado de lá. O outro pulou cerca, bateu o sino, vem helicóptero aqui, vem carro de som, não fizeram nada”, disse o iraniano.

#AFazenda

Iran desabafa com Thomaz sobre suas percepções do programa e critica a produção por não se posicionar. Iran: “Para ser um programa direito, um programa correto, tem que ser igual pra todo mundo. Tá sendo? Não tá sendo.” pic.twitter.com/QnYN45OsnU — Silva (@Suelensfa) October 14, 2022

Iran Malfitano está certo em sua fala? Vote na enquete A FAZENDA 2022 e dê sua opinião