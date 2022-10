A Fazenda 2022: Lucas faz Ruivinha chorar em divisão de tarefas

Lucas Santos se deu bem na prova do fazendeiro desta semana e agora é chefão do confinamento de A Fazenda 2022 pela segunda vez na temporada. O peão fez a delegação de tarefas nesta manhã de quinta-feira (20) e provocou uma de suas rivais do programa, Ruivinha de Marte, a quem deu um dos piores trabalhos no reality show.

Como ficou a divisão de tarefas desta semana de A Fazenda 2022?

Veja com qual trabalho cada peão ficou em A Fazenda 2022 durante esta semana:

Vaca e Touro: Ruivinha e Deborah

Cavalo: Kerline Cardoso

Lhamas: Shayan

Ovelhas: Pelé Milflows

Porcos: Iran Malfitano

Horta: Alex Gallete

Aves: Bárbara Borges

Lixo: Thomaz Costa

Quando deu início a divisão de tarefas de A Fazenda 2022 desta semana, Lucas Santos já começou uma provocação com Ruivinha de Marte e brincou sobre uma resposta errada que a famosa deu durante a prova do fazendeiro de ontem, que era um quiz.

“Espero que todos tenham tido uma excelente noite de sono, principalmente a Ruivinha, ela vai trabalhar hoje. Quem sabe assim ela aprende a contar que 1 hora tem 60 minutos, né não”, disse.

“Não adianta me humilhar não que o Brasil está vendo sua soberba”, rebateu a tiktoker. “Ô meu amorzinho, preciso te humilhar não, você mesma se humilhou ao vivo. Vamos lá, quando você botar o chapéu, você fala alguma coisa, quem vai falar agora sou eu”, retrucou o novo fazendeiro.

Em seguida, Lucas colocou Ruivinha para o cuidado da vaca e do touro, uma das mais odiadas na casa por ser bem cedo e bastante trabalhosa. O fazendeiro perguntou quem Ruivinha gostaria que a ajudasse na tarefa e a moça perguntou: “você não é o fazendeiro?”

“Estou te perguntando, quem você quer que te acompanhe nessas funções?” “Pode ser o Iran [Malfitano]“, respondeu Ruivinha. Porém, o fazendeiro deu risada e comentou: “a resposta está errada! Vai ser a Deborah”.

Depois, o peão seguiu com a divisão. Todas as tarefas com as animais foram designadas para os adversários do fazendeiro, os integrantes do grupo B. Ao final da divisão, Lucas comentou: “bom dia e bom serviço a todos. Com exceção da Ruivinha, quem precisar de ajuda, estou a disposição”.

