A Fazenda 2022: produção dá bronca por maus-tratos a animais

Fazendeiro Shayan avisou colegas de confinamento sobre atitudes com os animais do programa.

O tratos aos animais em A Fazenda 2022 é um assunto tratado com seriedade no confinamento da Record TV. Os participantes do programa são avisados desde o começo que é estritamente proibido machucar, xingar ou lidar de forma grosseira com os bichinhos do reality show. Mesmo assim, foi necessário que a produção intervisse durante o fim de semana e também na manhã desta segunda-feira (26) para alertar os peões sobre suas atitudes.

O que aconteceu em A Fazenda 2022?

O primeiro alerta de que os animais estariam sendo mal tratados veio na tarde de domingo (25), quando o fazendeiro Shayan foi chamado pela produção para avisar sobre o incidente. A produção não revelou quem teria tido a atitude.

“Vocês tem que tomar cuidado quando estiverem fazendo o trato dos animais, porque animais entendem. Às vezes eles estão recuados e não tem que ir muito afoito. Deem espaço para o animal. Tomem cuidado”. Então qualquer animal, você vê que tá meio na dela, não tenta forçar uma situação”, dizia a mensagem da produção.

Nas redes sociais, o assunto virou burburinho e logo citaram o nome de Lucas Santos. O ator de Carrossel já foi fazendeiro e nesta semana está no cuidado da vaca, bezerro e touro ao lado de Deolane Bezerra.

A suspeita do público foi reforçada na manhã de segunda-feira (26), após Lucas receber xingar um animal e em seguida ser advertido pela produção do reality.

Durante a tarefa, Deolane perguntou ao peão o que havia acontecido e o rapaz comentou a bronca. “Falou que eu não estou tendo respeito com os animais”. Em seguida, o rapaz comentou: “só porque virei para o bezerro e falei…”, disse, mas o público não conseguiu acompanhar o diálogo completo, pois a câmera do Playplus foi cortada rapidamente.

Pouco depois o ator voltou a aparecer e seguia comentando o episódio com Deolane: “Para a gente não ter que sair na mão. Falou que maltratei o bichinho, faz ele descer e fazer essa p**** então”.

“É porque eles falam que até o modo de falar com os animais”, explicou a advogada.

“E onde é que nós maltrata os bichinhos? Nós trata direito, limpa tudo para não deixar sujo as paradas para eles”, reclamou o participante de A Fazenda 14.

Assista a conversa que a dupla teve sobre o assunto de maus tratos animais A Fazenda:

Mais uma vez o Lucas foi grosso e xingou os animais durante o trato e a produção chamou atenção. O peão não gostou da chamada e saiu revidando a produção. #AFazenda14 (📹record tv) pic.twitter.com/NGLpyGrMxD — Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 26, 2022

