A Fazenda 2022: o que tem na Fazenda hoje, sábado – 24/09

A Fazenda 2022 completou 10 dias no ar e as emoções estão a flor da pele no confinamento. Depois de várias confusões, o reality show ganhou uma nova festa e a comemoração foi regada a beijos. O que tem na Fazenda hoje (24)? No programa deste sábado, o público irá acompanhar os melhores momentos da segunda confraternização dos peões, conferir a nova punição da casa, entre outros acontecimentos.

+Como foi a festa da Fazenda ontem: novos casais e treta

O que tem na Fazenda hoje, sábado, 24 de setembro de 2022

Os melhores momentos da segunda festa da edição e os acontecimentos que marcaram o confinamento ao longo do sábado é o que tem na Fazenda hoje (24). A comemoração dos peões começou na noite de sexta-feira (23) e seguiu pela madrugada deste sábado.

Quem tem o Playplus pôde acompanhar tudo ao vivo, já quem acompanha o programa pela televisão poderá conferir um compilado dos acontecimentos mais importantes na edição de hoje. Durante a confraternização de A Fazenda 14- que teve o tema de sofrência sertaneja – dois casais foram criados, Thomaz e Tati Zaqui e Shayan e Kerline.

O primeiro beijo da noite foi da funkeira com o ator de Carrossel. O clima esquentou enquanto a dupla estava na pista de dança e os dois então deram um beijão. Pouco depois, a dupla voltou a se beijar mais duas vezes.

O clima também foi de romance para Shayan e Kerline Cardoso. O iraniano insistiu algumas vezes para ficar com a ex-BBB 21, mas a cearense negou as investidas porque disse que não queria arriscar a amizade que tem com o colega de confinamento. Porém, mais tarde, Kerline cedeu e acabou beijando o ex-Casamento às Cegas.

Além disso, o que tem na Fazenda hoje que você verá na edição é a discussão entre Lucas e Pelé Milflows que rolou no pós festa. O ator tentava dormir, mas teve dificuldades para descansar por causa da bagunça dos colegas, que estavam bêbados e animados após a comemoração.

Lucas pediu a colaboração dos participantes, mas causou atrito com Pelé, que acusou o amigo de brigar apenas com ele e não todos os peões que festejavam no confinamento. A dupla se desentendeu e Lucas pediu desculpas. Pelé não aceitou a justificativa de coração aberto e foi dormir com a promessa que os dois poderiam conversar no dia seguinte.

E as consequências da festa de ontem de A Fazenda não pararam por aí. Tiago Ramos quebrou um item de decoração da casa, a cesta de basquete que fica em cima da porta do quarto, e causou uma punição para os competidores do reality show. Os participantes de A Fazenda 2022 vão ficar sem café durante 24 horas.

O que tem na Fazenda hoje também serão os principais acontecimentos ao longo do dia entre os confinados, as conversas sobre jogo, possíveis brigas, estratégias, entre outros.

+Namorada Thomaz Costa: peão de A Fazenda 14 é comprometido?

Que horas começa A Fazenda hoje?

A Fazenda 2022 começa às 22h45 hoje, sábado (24), depois dos melhores momentos da novela Reis, segundo a programação oficial da Record TV – disponível para consulta online. A atração ficará 1 hora no ar e terminará às 23h45, quando cederá espaço na programação para o filme A Arte da Guerra II na Tela Máxima.

A atração começa 15 minutos mais cedo aos sábados, de segunda a sexta o horário do programa é às 23h00.

Quando é a prova de fogo?

A prova de fogo é geralmente realizada aos domingos, então não é o que tem na Fazenda hoje. Por isso, a segunda disputa pelo lampião do poder de A Fazenda 2022 deve ocorrer amanhã, dia 25 de setembro. Essa briga pelas chamas não é exibida ao vivo pelo Playplus. Assim, mesmo quem tem acesso às câmeras do confinamento não consegue conferir o andamento da disputa em tempo real e só descobre quem ganhou quando os peões retornam da área de provas.

A exibição oficial da prova de fogo ocorre sempre nas segundas-feiras, de forma editada, no programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu. A votação para definir o poder da chama vermelha do lampião do poder já está aberta no site do R7. As opções desta semana são:

A – Troque um peão da baia por um da sede

B – Repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar seus próprios votos, se quiser

Após a prova de fogo, é definido quem vai para a baia. O perdedor, ou perdedores, vai direto para o estábulo e costuma puxar um colega da sede para dividir o espaço com o cavalo Colorado. O número de participantes na baia, assim como o número de peões que vão ser puxados, depende das regras da produção, que define como será a dinâmica da semana.

Na semana passada, a primeira prova de fogo da edição foi vencida por Iran Malfinato. Shayan perdeu a disputa e foi para a baia, puxando a Mulher Moranguinho para acompanhá-lo. Moranguinho puxou Deborah Albuquerque, que puxou Bruno Tálamo, que foi eliminado na última quinta-feira (22).

Programação da próxima semana

Segunda-feira, 26 de setembro: exibição prova de fogo (gravada)

Terça-feira, 27 de setembro: formação da 2ª roça de A Fazenda 2022 (ao vivo)

Quarta-feira, 28 de setembro: disputa da 3ª prova do fazendeiro da temporada (ao vivo)

Quinta-feira, 29 de setembro: eliminação 2ª roça da edição (ao vivo)

Sexta-feira, 30 de setembro: convivência dos peões (gravado) e começo da festa (ao vivo)

Sábado, 1 de outubro: melhores momentos da festa da semana (gravado)

Domingo, 2 de outubro: (convivência dos peões (gravado)

Leia também

Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2022? Público tem escolhidos